台南後壁頂長社區推動「農村社區綠色照顧計畫」有成，日本足利大學跨海交流參觀，眾人品嚐碗糕、割稻飯等在地小吃。（張毓翎攝）

台南市後壁區頂長社區推動水土保持局的「農村社區綠色照顧計畫」有成，每周舉辦趣味課程，帶著村里的爺爺、奶奶們做，運用在地食材做料理，或是打空鈴鼓、編織稻草，日本足利大學11日受水保局邀請跨海來參訪，相互觀摩學習，也體驗擲筊及品嚐碗糕、割稻飯等在地小吃。

水保局台南分局今天在長短樹公園辦理「農村社區綠色照顧台日交流座談會」，由水保局副局長林長立、水保局台南分局長傅桂霖、綠色照顧計畫執行團隊中華醫事科技大學校長孫逸民，代表歡迎來自日本的足利大學校長末武義崇、足利赤十字醫院院長室久俊光等專家學者參加。

在交流活動上，安排參與課程的社區長輩演奏空靈鼓，展現練習的成果；日本則由長野縣信州大學工學系教授勝亦達夫以「長野縣小布施町銀髮照顧執行現況分享」為主題，分享友善長者的環境營造及銀髮服務過程中所投入的精神、資源及執行成果。

午餐眾人則享用當地的傳統小吃割稻飯、欣賞頂長社區永安堂表演傳統文化「粕面宋江陣」，以及參觀約300公尺長的環境營造亮點粕面宋江文化巷道。

頂長社區去年向水保局申請農村社區綠色照顧計畫，在長短樹公園開辦有益身心靈健康的趣味課程，鼓勵長輩走出家門、活絡筋骨，今年除了持續辦理，也會跨區邀請平安里、仕安里長者一同加入綠色照顧的行列。

林長立表示，在台日超高齡社會的趨勢之下，農村社區活化須注重高齡者照顧資源成為重要推動目標，農村社區綠色照顧是現今重要的政策，本次台日參訪交流，可分享經驗互相吸取長處，共同因應高齡化帶來的挑戰。