全台灣球迷最想看到張育成的敬禮手勢。（鄭任南攝）

本屆賽會手感超火熱，張育成本場再轟石破天驚滿貫彈。（鄭任南攝）

林立敲安幫助中華隊追平比分。（鄭任南攝）

中華隊不能再輸，推派樂天桃猿本土王牌黃子鵬先發。（鄭任南攝）

球迷舉牌支持張育成。（鄭任南攝）

昨日有2支長打貢獻的張育成。（鄭任南攝）

昨（10）日打出讓全台灣人都熱淚盈眶的經典戰役，中華隊今再接再厲，繼續坐鎮主場迎戰國際賽老對手荷蘭，面對只有搶勝才能晉級的局勢，中華隊此戰推上樂天桃猿低肩側投黃子鵬先發登板，打線方面則沒有做出變動，荷蘭先發投手則為海伊耶（Lars Huijer）。被追回一分不要緊，三局下中華隊吉力吉撈・鞏冠保送上壘，陳傑憲敲出左外野二壘安打，荷蘭左外野手大普洛法處理得當，及時將鞏冠擋在三壘，接著王柏融選進保送，中華隊獲得本場第3次滿壘機會，隨後江坤宇敲出中右外野飛球形成高飛犧牲打，將鞏冠成功送回本壘得分，棒次輪迴開路先鋒鄭宗哲，他選擇擺出短打突襲奏效，不僅幫助中華隊多添分數，自己也成功上壘，中華隊7比2，5分領先荷蘭。

三局上黃子鵬遭遇亂流，荷蘭2次保送加上暴投形成二三壘有人，桂格瑞斯滾地球送回第2分，下一棒面對J.史構普，黃子鵬雖先取得2好球領先，但最後投出觸身球保送，中華隊當機立斷換上吳哲源接替，最終讓J.帕拉修斯敲出外野警戒區深遠飛球完成任務，中華隊仍以5比2領先荷蘭。

首局曾一度有著大好滿壘機會卻無功而返，不過中華隊很快再有攻勢，二局下王柏融率先敲安上壘，隨後藉由2次四死球，再次迎來滿壘局面，這次中華隊沒有錯過，林立中間方向安打幫助球隊破蛋，同時也以1比1追平荷蘭，荷蘭下一棒林子偉敲出飛球出局，不過張育成再度扮演英雄，敲出石破天驚滿貫全壘打讓現場熱血沸騰，中華隊5比1領先荷蘭。

在滿場加油聲助陣之下，一局上黃子鵬很快取得2好球，卻遭到大普洛法敲出德州安打，荷蘭再靠著先發捕手吉力吉撈・鞏冠2次捕逸以及黃子鵬投出觸身球，迅速獲得二、三壘有人大好局面，桂格瑞斯補上安打幫助荷蘭先下一城，黃子鵬隨後成功止血，對J.史構普送出三振、讓J.帕拉修斯敲出飛球出局，中華隊首局暫時以0比1落後荷蘭。

中華隊先發打線

第一棒：鄭宗哲（二壘）

第二棒：林立 （DH）

第三棒：林子偉（右外野）

第四棒：張育成（一壘）

第五棒：吳念庭（三壘）

第六棒：吉力吉撈・鞏冠（捕手）

第七棒：陳傑憲（中外野）

第八棒：王柏融（左外野）

第九棒：江坤宇（游擊）

先發投手：黃子鵬

荷蘭隊先發打線：

第一棒左外野手：大普洛法（Jurickson Profar）

第二棒中外野手：柏納帝那（Roger Bernadina）

第三棒游擊手：波格茲（Xander Bogaerts）

第四棒一壘手：桂格瑞斯（Didi Gregorius）

第五棒二壘手：J.史構普（Jonathan Schoop）

第六棒右外野手：J.帕拉修斯（Josh Palacios）

第七棒三壘手：西蒙斯（Andrelton Simmons）

第八棒指定打擊：R.帕拉修斯（Richie Palacios）

第九棒捕手：川普（Chadwick Tromp）

先發投手：海伊耶