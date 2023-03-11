台中市政府10日宣布推出全國最優惠的通勤月票方案，跨縣市月票只要699元、台中市內通勤月票每月299元，其中是否含括台鐵運輸的部分引發爭論，台中市府強調，台中市推出的跨城際月票有包含台鐵，不含台鐵的說法是錯誤資訊。
交通局長葉昭甫表示，目前全國各都會區公布的城市境內方案是依循中央補助規定，全都不包含台鐵，只有「跨城際」月票才會包含台鐵，台中跨城際月票有含台鐵，且台中市民限定優惠售價699元（非市民售價999元），是全國最便宜的通勤月票。
葉昭甫指出，為鼓勵民眾多搭乘大眾運輸，台中市推出境內市民每人每月299元月票、非市民則每人每月599元，此月票可使用在捷運、市區公車及公共自行車等運輸工具；而若是跨城市間的往返，也就是增加台鐵、公路客運，則台中市民月票價格為699元、非市民為999元，此方案在期限內可無限次數搭乘台鐵、公路客運、捷運、市區公車及公共自行車。
交通局強調，為將公共運輸定期票擴展到中部地區八縣市，市府本月3日邀集新竹市、新竹縣、苗栗縣、彰化縣、南投縣、雲林縣及嘉義市等中部7縣市交通單位，共同研商跨區定期票合作方案，會上7縣市皆表達樂意與台中市合作，共同推出跨城際公共運輸定期票。
交通局說，通勤月票方案初期將採取實體卡方式，後續會配合行動支付驗票設備建置期程，視各縣市建置的進度，再研商推出虛實並行的行動支付虛擬QR定期票。
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