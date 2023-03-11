台中市政府交通局長葉昭甫日前在記者會上說明台中市推出的通勤月票方案。(台中市府提供)

台中市政府10日宣布推出全國最優惠的通勤月票方案，跨縣市月票只要699元、台中市內通勤月票每月299元，其中是否含括台鐵運輸的部分引發爭論，台中市府強調，台中市推出的跨城際月票有包含台鐵，不含台鐵的說法是錯誤資訊。

交通局長葉昭甫表示，目前全國各都會區公布的城市境內方案是依循中央補助規定，全都不包含台鐵，只有「跨城際」月票才會包含台鐵，台中跨城際月票有含台鐵，且台中市民限定優惠售價699元（非市民售價999元），是全國最便宜的通勤月票。

葉昭甫指出，為鼓勵民眾多搭乘大眾運輸，台中市推出境內市民每人每月299元月票、非市民則每人每月599元，此月票可使用在捷運、市區公車及公共自行車等運輸工具；而若是跨城市間的往返，也就是增加台鐵、公路客運，則台中市民月票價格為699元、非市民為999元，此方案在期限內可無限次數搭乘台鐵、公路客運、捷運、市區公車及公共自行車。

交通局強調，為將公共運輸定期票擴展到中部地區八縣市，市府本月3日邀集新竹市、新竹縣、苗栗縣、彰化縣、南投縣、雲林縣及嘉義市等中部7縣市交通單位，共同研商跨區定期票合作方案，會上7縣市皆表達樂意與台中市合作，共同推出跨城際公共運輸定期票。

交通局說，通勤月票方案初期將採取實體卡方式，後續會配合行動支付驗票設備建置期程，視各縣市建置的進度，再研商推出虛實並行的行動支付虛擬QR定期票。