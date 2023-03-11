第58屆六堆運動會11日在屏東萬巒國中盛大開幕，副總統賴清德親自南下參與，六堆12鄉區長也都到場為選手加油，期待藉由運動賽事，展現六堆文化多樣性。開幕式上擔心致詞過於冗長會影響賽事，賴僅簡短「預祝活動圓滿成功」，貼心舉動讓台下報以熱烈掌聲。

六堆運動會有「大武山下的小奧運」之稱，是台灣本土舉辦延續最久的運動會。每年都由各個家鄉鎮包括前堆、左堆、右堆、中堆、先鋒堆來輪流辦理，藉由運動賽事將客家子弟團結一氣，鍛鍊體魄也傳承客家精神。

客委會主委楊長鎮表示，今年是六堆302年、同時也是六堆運動會辦理的第58年，感謝主辦單位先鋒堆萬巒鄉熱心規劃，除各堆鄉親外，還邀集「支援堆」來自北、中、東部的客家民眾參與，透過此場合凝聚客家人向心力，更是情感聯繁與文化扎根最好的時機。

六堆運動會開幕表演，萬巒鄉藉由歌舞展現客家晴耕雨讀精神。（林和生攝）

此次開場演出由萬巒鄉當地社區、國小及幼兒園共270人，搭配客家青年陳佑宗創作「客家人出頭天」，用歌舞為六堆運動會帶來嶄新的藝術光芒。

萬巒鄉透過六堆運動會開幕演出，藉此行銷地方可可產業。（林和生攝）

六堆運動會萬巒鄉歌舞開幕演出，展現在地客家文化精神。（林和生攝）

萬巒鄉長林國順表示，萬巒鄉親用寫歷史的態度執行運動會藉此將各族群融合牽手連結，全體一心攜手發揚客家文化，為客家加油。

賴清德全程參與開幕儀式，在眾人致詞後最後輪到他，擔心話說太多會影響賽事進行，僅短短「預祝活動圓滿成功」，貼心舉動也贏得滿滿掌聲。