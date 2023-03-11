嘉義林管處長張岱（左五）與各界代表，敲缽啟用阿里山森林遊樂區「水山療癒步道」。（廖素慧攝）

阿里山森林遊樂區「水山療癒步道」今天啟用。（廖素慧攝）

嘉義林管處長張岱（右）體驗阿里山森林遊樂區水山療癒步道「闔」療癒站。（廖素慧攝）

阿里山國家森林遊樂區祝山林道旁既有連接水山步道小徑，用手作步道、降低生態干擾方式，打造「水山療癒步道」，今天啟用，林徑間有「闔」、「吐」、「藏」及「臥」4個空間，遊客可以透過APP療癒DIY，或預約導覽員帶領體驗療癒。

遊客在「森天觀影」療癒空間進行躺臥休息。（嘉義林管處提供／廖素慧嘉義傳真）

嘉義林管處表示，水山療癒步道從入口至水山巨木全長約860公尺，沿徑有「闔」、「吐」、「藏」、「臥」4個解說柱，分別搭配「水山教室」、「森之座」、「意想地」、「森天觀影」等4個療癒空間，讓遊客閉目、吐納、傾訴、躺臥，五感沉浸林間，讓大自然與心靈對話。

水山步道是昔日阿里山通往東埔之林鐵支線的一小段，為提高步道使用的便利性，形成環狀步道系統，特別以「森林療癒」為主題，整建此林徑。

自祝山林道旁既有連接水山步道小徑，保護沿線特色植被、樹木根系及生物棲地，搭配自然材質手作步道方式，打造森林療癒步道，將森林、回收山葵園及早期工作路徑重新整合，串聯祝山林道、水山巨木與森林鐵道，形成一富含自然地景、歷史足跡、人文懷舊的環狀步道系統，將是阿里山森林遊樂區新祕境。

嘉義林管處長張岱表示，「水山療癒步道」約花3年時間籌備及施工完成，遊客在步道可以靜靜感受森林氣味，有身心療癒的感覺，遊客在祝山觀日平台看完日出後可以步行到水山療癒步道，連接水山巨木，再直接從警光山莊走出步道，遊憩動線多了選擇。

遊客透過APP了解阿里山森林遊樂區「水山療癒步道」療癒解說。（廖素慧攝）

張岱說，遊客可以下載「森遊阿里山APP」，透過藍芽推播聽取療癒內容解說，也可以先預約嘉義縣阿里山生態旅遊協會社區導覽員帶療癒體驗。