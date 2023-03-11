桃園敬老愛心卡800點數常用不完，使用範圍受限屢挨批，其中南區青少年活動中心是政府出資興建再委外營運，敬老卡卻被排除在外不能使用惹怨，不分黨派議員都力促擴大使用，社會局指出，預計下半年開始可用點數搭火車，至於南區活動中心會再跟救國團研商納入。

議員陳韋曄，大部分銀髮長輩用不完800點敬老卡，呼籲擴大敬老卡使用範圍、增加使用率，除將台鐵納入補助，也建議比照台中市，點數可折抵醫療院所掛號費，落實醫療轉診制度。

議員黃婉如和牛煦庭則認為，愛心計程車裝機率太低，至今僅2375輛愛心計程車，究因是100元以下只能補助36點、101元以上才補助72點，補貼比率低還要有冗長請款流程，建議可以車資直接全額補助，不背離初衷，也能增加預算執行率。

議員黃敬平則點名南區青少年活動中心，是縣府時代出資興建完成的公有場館，裡頭有健身房、游泳池，卻成為「法外之地」，敬老卡點數無法折抵使用，要求市府重新檢視與救國團合約，將敬老卡使用納入規範。

議員李宗豪則曝有長輩直接把敬老卡交給計程車司機，年底再換成現金，直指同機器刷同一張卡的弊端容易調查，要求市府積極防弊，避免服務長輩的美意變相換錢。

社會局指出，去年編列2.5億元，實際使用2億434萬餘元，每月平均使用點數1702萬8862點，為鼓勵長輩及身心障礙者「每月」外出搭乘大眾運輸工具，當月用不完會歸零，今年度配合台鐵計畫，已發函台鐵邀請參與敬老卡計畫，希望下半年可以搭乘，至於醫療部分會跟衛生局研議適法性。

社會局提到，新蓋好的運動館設已優先試辦點數折抵，目前9家國民運動中心、桃園市立游泳池都能使用敬老卡，未來會研議將境內更多OT廠商納入。