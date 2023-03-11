中華隊昨（10）日在WBC世界棒球經典賽成功雪恥，儘管面對歐洲勁旅義大利，最終仍以11：7成功逆轉，拿下背水一戰的勝利。新北市長侯友宜今天晚間現身在府中廣場舉辦的「台荷之戰」直播派對，特別準備220份荷蘭煎餅，稱要大家一起「吃光光、贏飽飽」，為中華隊集氣。
被問到昨天中華隊對決義大利的比賽，靠著連續安打和全壘打驚險奪勝。侯友宜表示，昨晚看比賽的時候剛好是最精彩的部分，逆轉的當下非常興奮，因為太嗨了，差點睡不著。
他強調，今天還特別準備荷蘭煎餅給球迷朋友，大家拿到煎餅都笑得合不攏嘴。侯友宜率群眾，帶著滿滿的士氣，要為中華隊集氣。
直播派對前，黨內立委江啟臣、洪孟楷等多位民代兌現祭品文承諾，在同地發送550份雞排。隨著全民瘋棒球，侯友宜也說，如果這一役台荷大戰我們獲勝的話，將會用滿滿的祭品文轟炸大家，讓中華隊拿到更多好成績。
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