現場大小球迷們拿到煎餅都笑得合不攏嘴。（呂健豪攝）

中華隊昨（10）日在WBC世界棒球經典賽成功雪恥，儘管面對歐洲勁旅義大利，最終仍以11：7成功逆轉，拿下背水一戰的勝利。新北市長侯友宜今天晚間現身在府中廣場舉辦的「台荷之戰」直播派對，特別準備220份荷蘭煎餅，稱要大家一起「吃光光、贏飽飽」，為中華隊集氣。

2023年世界棒球經典賽，中華隊11日迎戰荷蘭隊，新北市府中商圈舉辦直播派對，新北市長侯友宜（前排中）與民眾共襄盛舉，當中華隊在第2局由張育成擊出滿貫砲時，侯起身敬禮致意。（張鎧乙攝）

2023年世界棒球經典賽，中華隊11日迎戰荷蘭隊，新北市府中商圈舉辦直播派對，當中華隊張育成在第2局擊出滿貫砲時，許多民眾起身歡呼。（張鎧乙攝）

被問到昨天中華隊對決義大利的比賽，靠著連續安打和全壘打驚險奪勝。侯友宜表示，昨晚看比賽的時候剛好是最精彩的部分，逆轉的當下非常興奮，因為太嗨了，差點睡不著。

2023年世界棒球經典賽，中華隊11日迎戰荷蘭隊，新北市府中商圈舉辦直播派對，新北市長侯友宜（前排中）到場共襄盛舉，為中華隊加油。（張鎧乙攝）

他強調，今天還特別準備荷蘭煎餅給球迷朋友，大家拿到煎餅都笑得合不攏嘴。侯友宜率群眾，帶著滿滿的士氣，要為中華隊集氣。

直播派對前，黨內立委江啟臣、洪孟楷等多位民代兌現祭品文承諾，在同地發送550份雞排。隨著全民瘋棒球，侯友宜也說，如果這一役台荷大戰我們獲勝的話，將會用滿滿的祭品文轟炸大家，讓中華隊拿到更多好成績。