名模林可彤3歲時爸媽離婚，媽媽改嫁到美國，有10年沒見到彼此，近來她被面臨離婚的粉絲請教：「媽媽從小離開妳，都不會恨她嗎？」讓林可彤想起確實曾覺得自己十分可憐，因此青春期時，大半夜寫信給媽媽，眼淚往往止不住流下，但如今事情都已過去，林可彤也給對方一項建議。

該名粉絲表示自己面臨離婚、無法取得撫養權，擔心小孩將來不記得她，對此林可彤分享自身經歷，她表示小時候確實恨媽媽沒在身邊，「到了青春期更是嚴重，所有的不順利都會怪罪在媽媽離開，才會害我變成這樣」，因此希望媽媽知道自己過得亂七八糟而有罪惡感，「我不開心就寫信想寄給媽媽，往往半夜邊哭邊寫」，但隔天起床想寄信又覺得寫太誇張，最終一封抓狂的信都沒寄出去。

不過後來越長越大，跟媽媽有更多接觸，慢慢重新認識對方，加上媽媽把新家照顧得很好、不愁吃不愁穿，還會關心問想吃什麼，讓她逐漸釋懷：「你要再找出恨她的點也覺得無聊了」，林可彤更說自己嫁人時，媽媽在婚禮告訴她：「那時候我只希望妳結婚時，偷偷躲在旁邊看到妳幸福就好，沒想到我可以參加妳的婚禮，還挽著妳的手走進來」，說著說著，母女倆都感動落淚。

總結自身經歷，林可彤誠心建議粉絲先把自己照顧好，才有餘力給予身旁的人支援，「這樣人見人都歡喜，要是一碰面就喊窮喊痛，這任誰都感到壓力」，並鼓勵粉絲：「當我們想要讓孩子成為我們的驕傲時，別忘了要成為讓他們感到驕傲的父母，付出的點滴他們都會知道，一起努力吧！先為了我們自己、再為孩子！」

貼文曝光後，引發許多粉絲共鳴，「不管有沒有離婚都需要成為孩子的榜樣」、「寫得好好，在單親家庭長大而現在又為人母的我，真的很有感觸」、「看到落淚，分享很值得省思，願所有掙扎的媽媽們都能受到鼓勵」、「生活有好多的無奈，可是只能努力把選擇做對，到頭來一定會感謝當時不放棄的自己！」