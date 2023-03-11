台北市數位實驗高中校長懸缺多時，北市教育局11日表示，經本次遴選委員會第4次會議投票決議通過，由現任台北市立弘道國民中學校長賴宏銓，接任112學年度數位實驗高中校長。

北市於去年成立全國第一所數位實驗高中，並於111學年度正式招生，藉實體授課及網路數位混合學習，幫助每位學生探索自我、瞭解周遭的生活環境，並培養學生自主學習、獨立思考及行動實踐的能力。

教育局說明，現任台北市立弘道國民中學校長賴宏銓，對數位實驗高中的價值理念與精進作為具前瞻性及創新思維，任內帶領學校榮獲多項國際認證及獎項，也曾任永吉國中校長，於11日經遴選委員會第4次會議投票決議通過，成為112學年度數位實驗高中新任校長。

教育局表示，期許賴宏銓能跳脫既有教育體制、突破傳統教育框架，持續打造彈性多元的教育系統，實踐實驗教育特定理念並持續研究與發展，致力為學生量身訂做個人化課程，以發展學生潛能及天賦，培育出「學習力」、「影響力」、「移動力」的世界公民。