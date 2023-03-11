LINE TV原創BL劇《HIStory》系列開創獨有的H宇宙，在台灣掀起BL劇風潮，為歡慶《HIStory》系列6週年，邀請《HIStory3-那一天（以下簡稱H3）》宋偉恩、黃雋智，張瀚元、劉韋辰以及《HIStory4-近距離愛上你（以下簡稱H4）》安俊朋、林嘉威，《HIStory5-遇見未來的你（以下簡稱H5）》陳璽安、徐韜，張碩航、王肇緯等5組演員CP齊聚一堂，今（11）日舉辦「2023 HIStory Party」，與粉絲提前歡度白色情人節。

H4演員林嘉威（左）、安俊朋。（LINE TV提供）

「2023 HIStory Party」是HIStory系列暌違3年的公開活動，H3、H4演員2020年、2021年舉辦的見面會都因疫情取消，讓他們直呼：「真的是被疫情偷走的3年！」再次見到粉絲們有「回家」的感覺，既開心又熟悉。

H5演員們則是第一次參加見面會活動，粉絲熱情的應援讓他們超驚喜，一開場演員們也準備糖果、棒棒糖，現場直接「撒糖」給大家。驚喜的是，H4演員陳立安也擔任特別嘉賓，現身與H4「永幸」CP大合體，全場更嗨喊：「生日快樂！」祝福今天生日的立安，現場氣氛歡樂溫馨。

張碩航（左）、王肇緯也挑戰「餵喉糖」曖昧片段。（LINE TV提供）

接下來的遊戲環節「重溫HIStory甜蜜瞬間」，5對CP分別抽籤演出各季的經典片段，互動充滿粉紅泡泡。其中H5「大海CP」張碩航、王肇緯挑戰H5「森林CP」曖昧餵喉糖，高甜互動引來粉絲尖叫。

徐韜（左）反攻陳璽安，重現《HIStory5-遇見未來的你》「餵喉糖」經典橋段。（LINE TV提供）

陳璽安、徐韜被拱現場互換「攻守」角色示範，徐韜變身霸氣總經理、陳璽安飾演新人職員，徐韜還重現恥度爆表的「含手指」瞬間。H3「香菇」CP宋偉恩、黃雋智則挑戰的H4「永幸CP」撒嬌三式，只見黃雋智扮演安俊朋的角色，與宋偉恩零距離貼貼，教他如何撒嬌，由於兩人有9公分的「最萌身高差」，黃雋智只能踮腳尖向宋偉恩說話，二人互動充滿粉紅泡泡，讓現場粉絲嗨翻，起哄：「親下去！親下去！」

H3演員張瀚元（左起）、劉韋辰、黃雋智、宋偉恩。（LINE TV提供）

H3「蘆筍CP」張瀚元、劉韋辰抽到H5「大海CP」辦公室曖昧橋段，劇中有句台詞是「喝了雞湯精力旺盛」，張瀚元直接加入H3的元素，直呼：「喝了雞湯精力旺盛，雄起！」讓喜愛H3的鐵粉會心一笑，H4「永幸CP」安俊朋、林嘉威則抽中H3「香菇CP」橋段，安俊朋現場直接「椅咚」林嘉威，認真問：「便當和我選一個！」愛喝奶茶的林嘉威則馬上回：「奶茶！」惹得粉絲笑聲連連。

此外，為了測試CP默契，5對CP展開「情侶大對抗」，考驗對彼此身體的熟悉度，主辦單位也特別讓CP們互相把對方綁在一起，擺出指定姿勢，呼應了H5當中的「命定」劇情，有趣的是「香菇CP」遭到「蘆筍CP」突擊，宋偉恩被要求雙手要綁在黃雋智大腿上，導致二人無法順利擺出指定姿勢，整場「0分」必須懲罰， H4「永幸CP」因為默契滿分，奪下「遊戲王寶座」，讓他們一掃過去「遊戲黑洞」的封號，開心不已。

「大海CP」張碩航、王肇緯特別演唱H5片尾曲《連輸入法都記得你》，H5「森林CP」陳璽安、徐韜表演《星球墜落》挑戰饒舌，H4「永幸CP」安俊朋、林嘉威演唱甜蜜情歌《橘子汽水》，希望帶給粉絲初戀般的怦然心動感，最後安可由張碩航、陳璽安演唱H5主題曲《想跟你就這樣靠得越來越近》。10位演員也超寵粉，直接走進觀眾席繞場，跟粉絲近距離互動，再次炒熱氣氛，為表演畫下完美句點。