中國信託獨家冠名贊助2023世界棒球經典賽A組預賽，昨（10）日中華隊不只棒打義大利順利拿下首勝，「經典女孩」帶動場外應援，更讓名人堂義大利教頭Mike Piazza在賽後數次強調，這樣的環境令我相當驚訝，場面很艱難。

談到台義大戰，經典女孩們直說昨天比賽太刺激，讓她們數度落淚，經典女孩籃籃：「看到場上球迷這麼奮力的為中華隊加油，場上又響起再出發這首歌，真的就是哭了。」

經典女孩孟潔：「我一直相信著，雖然我們中間有一點點落後，但是一直相信中華隊會追回來，當下真的非常感動，我看到隔壁的籃籃也被感染，就哭了。很榮幸可以站上經典賽的舞台，也希望所有的加油應援可以帶領所有的觀眾，讓更多球迷可以進場，加入應援！」

經典賽應援團長Rina：「今天要戰荷蘭，我們早上特別吃了荷包蛋，跟著我們一起相信台灣，一起相信到最後，所有人都全力以赴！」

Yuri跟林襄甚至為了今天抗荷有更好的表現，還特別去買沐浴鹽泡澡，好好休息後，準備帶領著台灣球迷一起用力繼續為中華隊應援。

此外，睽違十年經典賽再度登台舉辦，場邊啦啦隊與球迷的「台式應援文化」，也在賽後吸引許多國外媒體好奇，應援團長Travis、經典女孩瑟七、小映回應，這次除了應援外，更開心的就是成功扮演好將台灣推向國際的重要推手，除了與有榮焉。今日抗荷、明天對抗紅色閃電也一定會全力以赴。