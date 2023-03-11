英國一名任職法務部高階主管的職場女菁英，上週因家暴老公長達20年遭判刑4年。她的丈夫經常渾身是傷，甚至得化妝遮掩瘀青，就算沒挨打也天天承受老婆口出惡言，警察聽了也落淚。這場地獄級噩夢終於結束，他依然無法解釋自己何以沒有早早離開這個女人。

46歲的理查（Richard Spencer）與45歲的佘麗（Sheree Spencer）育有3女。他接受《每日郵報》訪問時首度吐露長期受虐的往事。兩人2000年相識，當時理查23歲，交遊廣闊也愛玩，常上健身房，喜歡音樂、旅遊。他眼中的佘麗極富魅力，風趣貼心有活力，人見人愛。

理查說，除了最初在威尼斯度假很浪漫美好，所到之處全有家暴回憶。佘麗童年失歡，曾向他描述雙親酒醉舉止與施虐場面，「我想幫助她，她是我第一個愛上的人」。

交往幾個月，女方露出暴力跡象。佘麗只要喝了酒，兩人就吵架：「什麼都吵。一開始她只是推我、摔東西、甩耳光，隔天她認真道歉聲稱決不再犯，還寫紙條示愛。即使吼人的不是我，我也會道歉，爭執是兩個人的事。」

理查回憶，開頭幾年只有5%的時間不快樂，後來比例漸增，「等到我得上妝遮蓋瘀青時，虐待已成家常便飯」。自信開朗的帥哥失去自主意志，逆來順受：「一切聽命於她，包括我能睡哪個房間、能用哪間廁所這種小事。我整個人變了。」

理查細數佘麗暴行，例如朝他的臉吐口水，隨手抓起遙控器、手機、酒瓶打他。某次她在地板拉屎還逼他收拾乾淨；另一回她用酒瓶對他痛毆，他一隻耳朵永久變形。有時她在孩子房內發飆，持刀威脅，把他在地上拖來拉去、拳打腳踢，滿口髒話，他只能縮成一團求饒。

理查正派聰明，大學取得電腦學位，以網路工程師為業，常參加跨國會議，回到家只覺得自己一無是處。為何沒在結婚之前與佘麗分手？「我自認愛她多年，但如今我不把這稱之為愛。」

2007年佘麗與理查一個朋友有染，他歸咎於自己忙於工作忽略了她。當時他晚上兼差，想讓兩人生活寬裕些，「她說我把家人看得比她重要，只因我獨自去了姑姑家參加派對，但那次是她不想去，當晚她就劈腿，還罵我自作自受。」理查疏遠原生家庭與朋友，換得平靜時光，以為這是有利結婚的徵兆。2009年兩人在泰國辦豪華海灘婚宴，男方沒半個親友出席。

婚後佘麗狀況惡化，「我替她找理由，她工作壓力很大，我下班到家總想『重新開始』，但早就回不去了。我們試著生小孩，在我無法『全力以赴』時她數落我，甚至拿我的尺寸侮辱我，我只能上網買威而鋼，『做人』過程毫無快樂感覺」。

人工生殖屢次失敗令佘麗變本加厲，2014年她用酒瓶砸理查腦袋，他掛急診縫傷口。好不容易有了孩子，理查換了大的房子也沒擋住家暴，有時長達好幾小時。她掌控一切，甚至開窗大叫「理查別打我」，接著關上窗戶笑他：「你贏不了我的，我比你聰明太多了。」

佘麗一天能喝3瓶葡萄酒，半夜掌摑熟睡中的理查、逼他起床去酒窖拿酒。種種虐待令他身心絕望，但想到若他不在了孩子們恐遭不測，他百般吞忍。

理查多年不見、任職憲兵的老友湯尼某晚接獲佘麗來電稱遭家暴。理查向趕到場的湯尼吐實、給他看了妻子施虐影像，湯尼決定報警。

2021年6月，約克市警方逮捕佘麗，調查此案的女警聽了家暴情節甚至暫時離場：「她（女警）哭了。我的遭遇讓別人這麼難受，讓我產生罪惡感。」

佘麗謊稱是她想離婚但丈夫不肯，夫妻為此爭執，直到理查交出36支影片、9段錄音檔、43張照片佐證，佘麗這才遭到起訴。理查終於聯繫家人求助，但此後恐怕得花很長的時間療傷。他決心對外陳述遭遇，盼藉此幫助更多處境類似的人。

法官說，這是他聽過最嚴重的案例。佘麗承認自己有脅迫、控制他人的行為，3項致人身體受傷的罪名全數認罪，上週赫爾皇家法院（Hull Crown Court）判她坐牢4年。審訊過程理查幾度看向佘麗，「我既不怒也不怕，什麼感覺都沒了」。

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