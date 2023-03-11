世界先進2019年起認養金山東街的櫻花公園，還設計出櫻花隧道、地景花瓣鞦韆、花瀑涼亭等打卡拍照點。（新竹市政府提供／王惠慧新竹傳真）

晶圓代工廠世界先進2019年起，認養金山東街的櫻花公園，保留山櫻增加墨染櫻與昭和櫻等，也設計出櫻花隧道、地景花瓣鞦韆、花瀑涼亭等拍照打卡熱點，除櫻花外，更推動螢火蟲培育計畫，截至今年野放6500隻，將公園打造成白天賞櫻、夜晚賞螢的場所。

櫻花公園面積約1.09公頃，2019年起由世界先進認養，加上周邊園區滯洪池及兩旁溪岸，認養範圍約達1.75公頃。去年5月底改善工程完成，工程項目改善磚面步道、整理高低差，將單一步道改成環狀線路，打造舒適行走空間。

此外，公園內也設計櫻花隧道、地景花瓣鞦韆、花瀑涼亭等拍照點，也進行景觀改善，現地移植24株山櫻與38株青剛櫟，全新種植33株墨染櫻及4株昭和櫻 。

世界先進11日下午在金山櫻花公園，舉辦「 櫻花螢河閃耀世界 」活動，董事長方略說，自2019年與認養金山櫻花公園和柯子湖溪以來，也推動螢火蟲培育計畫，推廣生態環境的課程，讓知識傳遞。

新竹市長高虹安也出席活動並與方略一同植樹，高虹安表示，感謝世界先進協助認養金山公園，不僅專注於特殊積體電路製造的技術發展，也積極落實社區營造，擔起企業公民肩負的社會責任，盼公私合作，共同為市民提供友善生活環境，打造宜居永續城市。