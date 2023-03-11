桃市府青年事務局補助元智大學全球事務處辦理「印度好麗色彩音樂節（Holi）」，今於元智大學展開盛會，活動由印度學生會主辦，以印度傳統料理和互相塗抹顏料的祝福儀式，讓各國的國際生、在地學生與民眾一同體驗印度文化，現場有超過200名不同國籍的參與者，氣氛相當熱鬧。

好麗色彩節（Holi Festival）是印度三大節慶之一，又稱灑紅節，在春季時，民眾會將穀物磨成粉，加上顏料噴灑或塗抹在人們的臉上，五彩繽紛顯現不出膚色、階級與身分，代表是平等與包容的意涵，塗抹在參與者的臉上，是一種祝福的意涵。今日音樂節活動現場還有印度生帶來寶萊塢歌曲、傳統音樂表演，結合傳統美食，展現異國文化豐富性。

來自印度城市KOLKATA、就讀元智工業工程與管理研究所碩士班的Sanju Kumar Giri，同時也是活動負責人。他表示，去年來桃園念書，透過音樂節介紹印度文化、食物和熱情給在地學生和社區民眾，也注意到印度人大多聚集在台北，藉活動與青年局結合，印度學生會更想讓在印度的家長與學生知道，桃園是友善印度學生學習的環境，讓更多印度學生願意來桃園求學發展。

元智大學全球事務處國際長梁韵嘉表示，元智大學約有600多名國際生，印度學生前3名多，每月皆針對不同國籍的國際生辦理文化交流活動，介紹所屬國家的文化，與在地學生與民眾良好互動交流，音樂節與青年局合作有助於讓外界更認識印度文化，拓展年輕族群的國際視野。

侯佳齡提到，青年局支持青年學習不同國家的文化，特別成立校園社團資源中心，提供在桃園求學的學生族群，自主辦理活動擴展青年能量，曾在桃園求學的國際生，記得桃園是重視青年發展的城市，未來不論是找工作或職涯發展，期望國際生都能在桃園找到發展方向。