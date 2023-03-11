1名女騎士疑似未禮讓路人先通過，竟遭路人「巴頭」慘點摔下車。

不管怎樣打人就是不對！有騎士行經新北市三重區轉往力行路上，他與其他騎士一樣騎車過此路口，其中有1名女騎士速度較快，且遇到路人走在斑馬線上未禮讓，下秒竟見該路人直接往女騎士安全帽「拍打」，而其他騎士看到這一幕也紛紛減速禮讓路人先過；對此，網友見影片狂搖頭「一堆看起來沒有要減速的瞬間全停下有夠好笑」、「禮讓行人很難嗎？」。

YouTube頻道「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」日前分享1段35秒行車紀錄器影像，拍攝地點位於新北市三重區力行路二段上，從影片中可見，騎士與其它騎士從1間水果店旁巷子轉進力行路二段上，然而，他看到有位女騎士衝很快，且遇到斑馬線有路人在走卻不禮讓，下一秒竟看見該路人直接往女騎士的安全帽拍打，然而這一幕也嚇壞其他騎士，紛紛減速禮讓路人先通過；該頻道也在標題寫下「行人地獄之把不到妹妹就巴頭」。

影片一出，網友紛紛留言表示「一堆看起來沒有要減速的瞬間全停下有夠好笑」、「他可能連為什麼會被打都不知道」、「笑死，只有我覺得很響嗎？」、「不管怎樣打人就是不對」、「行人會被告嗎？」、「禮讓行人很難嗎？」、「問題是該機車為何要搶在行人面前貼身過？」、「路人真壯」、「原來要這樣才會讓行人？」。