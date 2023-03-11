耀睿科技近日在位於高雄亞灣的中華電信成功大樓的5G O-RAN實驗室啟用，預計8年投資7500萬元打造一站式資安與互通性測試實驗室。（柯宗緯攝）

全球首家獲O-RAN（開放式無線接取網路聯盟，Open Radio Access Network Alliance）認證的耀登集團旗下耀睿科技，近日在位於高雄亞灣的中華電信成功大樓的5G O-RAN實驗室啟用，預計8年投資7500萬元打造一站式資安與互通性測試實驗室，加速南台灣產業轉型。

當天耀睿科技董事長張玉斌、高雄市副市長羅達生、中華電信董事長謝繼茂、高通商務資深總監Terry Yen、中華系整董事長吳明德、耀睿科技副總徐靜儀等貴賓均出席參與。現場並頒發全球首張O-RAN聯盟End-to-End證書給合作夥伴和碩科技，宣告在高雄合作展開5G產業新篇章。

張玉斌提到，呼應亞灣2.0政策，耀睿將以5G通訊與資安創新應用驗證服務，提供O-RAN基礎組件及智能控制組件的完整性測試。未來亞灣5G O-RAN實驗室將協助廠商通過O-RAN設備功能的一致性、互通性及端對端測試，並結合亞灣五大5G驗證應用場域特色，聯手中華電信、仁寶、和碩等大廠，催生更多5G AIoT創新應用科技，並推動產學合作培育南台灣人才，持續深耕高雄。

羅達生則感謝耀睿科技投資高雄，他指出，測試驗證雖是相對低調的業別，但也是國家產業實力的表現。耀睿是全球首個OTIC（開放式測試與整合中心，Open Testing and Integration Centre）第三方5G O-RAN實驗室，足見台灣O-RAN實力受國際肯定。

耀睿科技為全球首家榮獲國際O-RAN認可的OTIC第三方公正實驗室，日前已於桃園青埔打造亞洲第一座專業5G O-RAN資安與互通性測試實驗室。近日於亞灣設置第二座，規畫8年內投入7500萬元，聘用23位研發、推廣及經管人員，打造一站式5G測試、標準及認證的全方位專業資通訊測試驗證場域。