企業18年甲級男女排球聯賽的季後賽事，11日由女子組排名第二的高雄台電對戰排名第四的新北中纖，在首局新北中纖靠著龔詩雯的超常發揮，打出好氣象，連攻下兩局，高雄台電後半段即刻甦醒，靠著陳姿雅、黃芯妤關鍵時刻救援，追二讓三，以15比21、19比25、27比25、25比22與19比17，逆轉擊敗中纖驚險收下勝利闖進挑戰賽。

開局前半兩隊分數緊咬，新北中纖派出Sara強勢進攻、隊友龔詩雯攻守俱佳，加上手感火燙，發出一顆Ace球提振全隊士氣，高雄台電黃瀞萱跳出來捍衛主權，新北中纖Sara持續輸送火力，高雄台電在陳姿雅的帶領下，逐漸追近比分，此時新北中纖喊出暫停，暫停回來新北中纖回神，邱雅慧與Sara聯手串連攻勢，最後在Zsanett強勁的攻擊下終結此局。

第二局新北中纖龔詩雯與高雄台電黃瀞萱互拼火花，接著新北中纖靠著漂亮的防守追平比分，高雄台電陳姿雅加強火力進攻，關鍵時刻新北中纖龔詩雯在四號位的touch out得分，打通任督二脈，最後高雄台電攻擊觸網，讓新北中纖成功再下一城。

第三局新北中纖隨著Zsanett 發出的Ace球，維持小幅領先，龔詩雯延續氣勢給予高雄台電猛力一擊，高雄台電死咬比分，黃瀞萱提高打點，連續攻擊得手，幫助隊伍急起直追，隊友胡曉佩也在前排攔網扮演要角，拉鋸時刻，高雄台電黃瀞萱攔網助球隊超前一分，並趁勢搶下局末，新北中纖Zsanett立馬小吊球回擊，最終新北中纖攻擊碰觸標誌竿，將勝利送給高雄台電。

第四局新北中纖展現求勝決心，打出一波5比0的攻勢，迫使高雄台電喊出暫停，暫停回來後李諭率隊出擊，雙方上演一波精彩攻防，新北中纖龔詩雯飛身救球，可惜最終攻擊出界，高雄台電李諭前排精準攔網追平比分，陳姿雅斜線攻擊，李姿瑩後排攻擊，最後由陳姿雅touch out搶下局末，將戰線延長至第五局。

關鍵第五局，前半段高雄台電取得領先優勢，李諭與陳姿雅接連攻破防網，新北中纖Sara強勁炮火追到只剩一分差，高雄台電李諭攻擊得分，Sara再次追平比分，高雄台電黃芯瑜快攻搶下賽末，最後新北中纖Zsanett攻擊出界，高雄台電保住勝利，成功闖進挑戰賽。