現場還有天使啦啦隊熱情搖擺，與球迷一起為中華隊加油。（吳建輝攝）

王惠美表示，我們球迷從昨天振奮到今天，因此今天希望能延續這樣的熱情與氣勢來贏球。（吳建輝攝影）

現場球迷情緒高漲，高舉國旗與加油棒為中華隊加油。（吳建輝攝）

世界棒球經典賽（WBC）今晚預賽第2戰，彰化縣政府前廣場直播吸引上百球迷守候，縣府依序發放爌肉飯、肉圓等台味應援美食，彰化縣長王惠美晚間7點半左右抵達現場，她說大家從昨天晚上振奮到今天，希望能延續氣勢，讓中華隊拿下勝利。

10日中華隊以11比7擊退義大利，縣府喊出中華隊每贏1分就加碼100碗爌肉飯，11日允諾發放加碼的400份的爌肉飯及現場加碼的200份肉圓，原本預計7點開始發放，但傍晚不到5點就吸引上百球迷排隊，近百公尺的排隊人潮從府前廣場一路綿延到馬路上。

王惠美表示，我們球迷從昨天振奮到今天，因此今天希望能延續這樣的熱情與氣勢來贏球，今天7點就把我們承諾的1分100份4分400份的爌肉飯發放出去，現場還有200份肉圓及85度c加碼的紅茶，今天一樣如果再贏，就繼續加碼，讓我們一起為中華隊加碼，打敗荷蘭順利晉級。

彰化縣政府加碼發放應援美食，預計6點半發放號碼牌，7點才要開始發爌肉飯、肉圓、紅茶等應援美食，不過下午5點不到就湧入大批球迷，人潮從廣場排隊繞了一圈，在從南郭路綿延到省道中山路上，有排隊的球迷表示，希望延續氣勢，大家要一起吃飽，為中華健兒加油。