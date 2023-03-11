嘉大咖啡研習社舉辦台灣全國手沖咖啡交流賽，選手專注沖泡咖啡。（嘉義大學提供／廖素慧嘉市傳真）

台灣全國手沖咖啡交流賽，嘉大選手聚精會神沖泡咖啡。（嘉義大學提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義大學蘭潭校區今天起舉辦「第5屆覺戰－台灣全國手沖咖啡交流賽」，賽期至明天，有16所大專校院學生共48組隊伍參賽，由5位業師評審，現場也有嘉義在地美食市集，歡迎大家觀賽、喝咖啡、吃美食。

嘉大咖啡研習社今明兩天舉辦台灣全國手沖咖啡交流賽，活動總召郭力群表示，參賽隊伍從最北的海洋大學至最南的中山大學都有，是各地咖啡愛好者競技交流的最佳舞台。

手沖咖啡比賽方式每輪會有4組同時進行，第一天初賽採排名賽、指定咖啡豆；複賽則以13家烘豆業者的咖啡豆隨機抽選，選手沖泡後盲測；決賽以6種咖啡豆手沖杯測。

此次比賽有5位專業咖啡達人Lisa、黃惠雪、詹閔凱、楊倩如、甘美花擔任評審，選手們沖泡出來的咖啡，由評審們依風味、酸值、甜感、平衡性、口感、餘韻及整體性做評比，選出最佳的前4名。

嘉大學務處課外活動指導組長陳宣汶表示，嘉大有百餘個學生社團，學生們透過多元豐富的課外活動鑽研各種技能，合作辦理活動比賽培養組織協作能力，增進軟實力，有助於未來的發展。