嘉義大學蘭潭校區今天起舉辦「第5屆覺戰－台灣全國手沖咖啡交流賽」，賽期至明天，有16所大專校院學生共48組隊伍參賽，由5位業師評審，現場也有嘉義在地美食市集，歡迎大家觀賽、喝咖啡、吃美食。
嘉大咖啡研習社今明兩天舉辦台灣全國手沖咖啡交流賽，活動總召郭力群表示，參賽隊伍從最北的海洋大學至最南的中山大學都有，是各地咖啡愛好者競技交流的最佳舞台。
手沖咖啡比賽方式每輪會有4組同時進行，第一天初賽採排名賽、指定咖啡豆；複賽則以13家烘豆業者的咖啡豆隨機抽選，選手沖泡後盲測；決賽以6種咖啡豆手沖杯測。
此次比賽有5位專業咖啡達人Lisa、黃惠雪、詹閔凱、楊倩如、甘美花擔任評審，選手們沖泡出來的咖啡，由評審們依風味、酸值、甜感、平衡性、口感、餘韻及整體性做評比，選出最佳的前4名。
嘉大學務處課外活動指導組長陳宣汶表示，嘉大有百餘個學生社團，學生們透過多元豐富的課外活動鑽研各種技能，合作辦理活動比賽培養組織協作能力，增進軟實力，有助於未來的發展。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。