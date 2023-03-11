睽違10年，WBC世界棒球經典賽再度重返台灣今（11）晚上演台荷之戰，新北市政府特別選在今年2月才正式啟用的府中廣場辦理，搭配應援團、300吋LED螢幕、周邊的新北HUG市集，還有全國唯一的棒球VR體驗，新北市長侯友宜也現身觀眾席，與球迷們一同集氣，送中華隊前進東京。

新北市長侯友宜表示，府中雙城計畫中最後一塊拼圖「府中廣場」在今年2月正式啟用，讓市府的重要政策圓滿落幕。如今剛好搭上經典賽和白色情人節的到來，特別在這裡舉辦棒球直播派對，讓民眾實際感受此地兼具運動休閒、藝術文創、假日市集的嶄新面貌。

體育處表示，今晚直播派對活動吸引大批球迷朋友，下午5點就湧現排隊人潮，等待索取限量印有「新北助攻、中華成功」加油棒、抽獎券和手工餅乾，不到1小時即全數發放完畢。此外，周圍的棒球VR體驗，讓人彷彿置身於球場，與大聯盟等級投手展開對決，讓民眾直呼：「太好玩！」。