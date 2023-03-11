馬祖一度面臨缺肉危機，駐防官兵在沙灘寫下求救文字，以及二膽上兵穿著救生衣漂到對岸等一連串事情發生。前台北市副市長李永萍對此指出藍綠的差別，國民黨重視外島，視為國防第一線，可是民進黨傾向放棄外島。

李永萍今(11日)在中天新聞《張雅婷辣晚報》節目中表示，從馬祖沒肉吃，阿兵哥在海灘上寫字。到這個伙房兵漂流到大陸廈門去，都跟吃的有關。這一連串事情，對執政的民進黨有一個打擊。

李永萍接著點出，國民黨和民進黨，在整個軍事、布防上，有一個蠻明顯的差異。國民黨還蠻重視外島，把外島視為國防第一線；可是民進黨不管在野時期主張、還是在朝以後的關注度，傾向放棄外島。民進黨想要偷渡台灣獨立的概念在中華民國裡，所以每一次都講「中華民國台灣」，金門、馬祖、外島就被隔離出去了。

李永萍指出，總統蔡英文執政已6年了，民進黨的思路以及意識形態，年輕人都心知肚明，特別是正在服役的軍人，一定很有感，比如他在本島受到什麼樣的待遇，而在外島又是怎樣被對待。外島的人會覺得被政府高層、民進黨政府拋棄，屬於自生自滅。