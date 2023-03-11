對於基隆要負擔基隆捷運53.86億元，基隆市長謝國樑稱門都沒有；前基隆市長、現任內政部長林右昌說，沒有不用付錢的。國民黨新北市議員葉元之痛批林右昌，過去曾說基捷是中央全額負擔，現在就是故意要整謝國樑！因為選舉恩怨欺負基隆市民！

基隆市長謝國樑日前稱，基隆捷運是中央提出的重大國家建設，如同機場捷運，應由中央政府支應相關營建支出，要基隆吞下53.86億元的分攤款，門都沒有。

前基隆市長、內政部長林右昌則回應，基捷是跨越三個城市，包含雙北和基隆，沒有不用付錢的，地方政府把這樣的權利和機會捨棄，非常可惜，所有城市都不會這樣做。

國民黨新北市議員葉元之今（11）日在中天電視《周末大爆卦》痛批民進黨嘴臉可惡，完全亂講、公然說謊。基隆捷運性質不是台中或高雄捷運，台中或高雄的捷運是地方政府想要在當地蓋捷運，由地方提出計畫，中央核定且撥給補助。但是基隆捷運性質比較像機場捷運、國道公速公路或是高鐵，是中央要平衡區域發展，本來就是中央要做的，中央本來就要全額負擔。

國民黨新北市議員葉元之。（資料照片）

葉元之披露，林右昌在2021年10月當基隆市長進行施政報告時，跟議會說基捷中央會全額負擔，這是林右昌在2年前自己講的，結果現在林右昌竟然說基隆怎麼可能不付錢？

葉元之痛批，林右昌非常清楚，基隆捷運是中央出錢，但現在罵謝國樑，哪一個才是林右昌？葉也說非常痛恨民進黨輸了選舉但又當到大官，一副就是要整你的心態，就是故意要整謝國樑！心裡還有基隆嗎？因為選舉恩怨欺負基隆市民！