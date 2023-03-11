義大利隊來台參加第5屆世界棒球經典賽，球員板凳席上自備的一台義式膠囊咖啡機意外引發議論，義大利總教頭皮亞薩（Mike Piazza）除了感到驚訝外，還說「我不喜歡用紙杯喝咖啡，這其實有點褻瀆了」，沒想到再度掀起PTT討論的熱潮，甚至有人開玩笑說：「再吵請你吃鳳梨披薩」。

義大利總教頭皮亞薩今（11）日在賽前記者會上被問及此事時，感到有些訝異，表示這其實對義大利人來說是再平凡也不過的東西，如果可以的話，希望能有一名咖啡師在場，並用陶瓷杯現點現做，「我不喜歡用紙杯喝咖啡，這其實有點褻瀆了，但當你只有這樣的選擇時，還是只能接受」。

對此，有網友在PTT八卦板發文表示，在台灣喝咖啡大多都是用紙杯，就連知名連鎖咖啡廳不例外，好奇發問：「用紙杯喝咖啡真的是褻瀆咖啡嗎？」貼文一出，鄉民不禁直說：「我們還瘋狂褻瀆披薩咧」、「夏威夷披薩什麼時候上場」、「披薩+鳳梨，直接全套搞他心裡」、「再吵以後三餐都吃鳳梨Pizza」、「所以你要吃肉圓披薩，還是豬血糕披薩」、「信不信出個咖啡披薩，一次褻瀆兩種」、「吃到鳳梨披薩他才會氣死吧」。

不過也有人指出，由於紙杯外層有印刷油墨，遇熱可能會散發出味道，再加上紙本身也有紙味，都會影響到咖啡的香氣，可能是因此才讓皮亞薩覺得氣味不對。