《本土聖誕節 龍山寺素香滿庭》 觀世音菩薩是台灣社會大眾普遍敬仰崇拜的菩薩，而今年的3月10日（農曆2／19日）是觀世音菩薩聖誕，也就是台灣本土的聖誕節。 艋舺龍山寺已連續三年發起「素食齋戒．護生防疫」之活動，深獲各界熱烈響應，今年再度舉行「觀音誕辰素齋饗宴暨齋藝大賞」，由「菩提金廚獎」創辦人陳瑞珍老師帶領108位葷素餐廳、大廚齊上菜，以豐盛齋宴為菩薩祝壽，藉此大眾善心善念，祈求全球災疫早日平息，國泰民安。
此次的美食接龍獻供「觀音聖誕」盛會，由台北艋舺龍山寺、大願佛學會、菩提金廚獎共同主辦，這是龍山寺創廟285年來第三度舉辦，難得一見的畫面，廚藝高手們藉由高超技巧料理出的美味素食聖誕大餐，藉此恭祝觀音菩薩聖誕，同時也發揚推廣茹素善行，讓素食風潮，影響更深遠。
繼去年的活動共有來自全台各地108位大廚的共襄盛舉，今年也是盛況空前，將大廚集合在「艋舺龍山寺」。各大主廚以珍奇素菜恭祝觀音菩薩聖誕，現場並提供近二千份素食與大眾及街友們結緣，信眾們也能把美味素食餐點帶回家吃平安。
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