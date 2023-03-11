艋舺龍山寺10日舉行「觀音誕辰素齋饗宴暨齋藝大賞」，參加活動的主廚端素菜誠心供奉。（趙雙傑攝）

艋舺龍山寺10日舉行「觀音誕辰素齋饗宴暨齋藝大賞」，邀請來自全台各地108位大廚的共襄盛舉，以豐盛齋宴為菩薩祝壽。（趙雙傑攝）

艋舺龍山寺10日舉行「觀音誕辰素齋饗宴暨齋藝大賞」，邀請來自全台各地108位大廚的共襄盛舉，以豐盛齋宴為菩薩祝壽，廚師們開心和自己的料理合影留念。（趙雙傑攝）

來自全台各地108位大廚以豐盛齋宴為菩薩祝壽，當中以豆腐做成的「豆腐菊花」，展現廚師的刀工。（趙雙傑攝）

艋舺龍山寺10日舉行「觀音誕辰素齋饗宴暨齋藝大賞」，邀請來自全台各地108位大廚的共襄盛舉，以豐盛齋宴為菩薩祝壽，當中以香菇做成的「東坡肉」，讓民眾真假難辨。（趙雙傑攝）

108位大廚以豐盛齋宴為菩薩祝壽並發揚推廣蔬食善行，各式各樣的素菜，吸引大家的目光。（趙雙傑攝）

2023年的觀世音菩薩聖誕10日登場，大批虔誠的民眾前往艋舺龍山寺祭拜，祈求平安。（趙雙傑攝）

《本土聖誕節 龍山寺素香滿庭》 觀世音菩薩是台灣社會大眾普遍敬仰崇拜的菩薩，而今年的3月10日（農曆2／19日）是觀世音菩薩聖誕，也就是台灣本土的聖誕節。 艋舺龍山寺已連續三年發起「素食齋戒．護生防疫」之活動，深獲各界熱烈響應，今年再度舉行「觀音誕辰素齋饗宴暨齋藝大賞」，由「菩提金廚獎」創辦人陳瑞珍老師帶領108位葷素餐廳、大廚齊上菜，以豐盛齋宴為菩薩祝壽，藉此大眾善心善念，祈求全球災疫早日平息，國泰民安。

此次的美食接龍獻供「觀音聖誕」盛會，由台北艋舺龍山寺、大願佛學會、菩提金廚獎共同主辦，這是龍山寺創廟285年來第三度舉辦，難得一見的畫面，廚藝高手們藉由高超技巧料理出的美味素食聖誕大餐，藉此恭祝觀音菩薩聖誕，同時也發揚推廣茹素善行，讓素食風潮，影響更深遠。

繼去年的活動共有來自全台各地108位大廚的共襄盛舉，今年也是盛況空前，將大廚集合在「艋舺龍山寺」。各大主廚以珍奇素菜恭祝觀音菩薩聖誕，現場並提供近二千份素食與大眾及街友們結緣，信眾們也能把美味素食餐點帶回家吃平安。

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