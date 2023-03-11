資深港星劉松仁，近年傳出身體狀況欠佳，被拍到拄拐杖走路，身形消瘦、手腳不受控，遭質疑是中風所致，但之後經紀人澄清他只是摔傷，近日，他更新社群，73歲近況也曝光了。

劉松仁近日替愛犬叮叮慶祝生日，並發文寫下「叮叮日，與你度過十個年頭，感謝你的陪伴，無限歡樂！」並附上多張和愛犬的合照，只見他精神奕奕、笑容燦爛，看上去氣色很好，網友見狀也留言「松哥狀態好好」、「這麼多年了，你還是那麼帥」。

劉松仁近照曝光。（圖／取自劉松仁微博）

劉松仁近年來都有愛犬陪伴。（圖／取自劉松仁微博）

但也有人表示他和過去相比，似乎又更瘦了，「老師怎麼越來越瘦？注意身體喔！！」希望他好好保重身體。劉松仁縱橫演藝圈60多年，演過不少經典作品，過去在周星馳版電影《鹿鼎記》，飾演韋小寶的師父陳近南、《步步驚心》飾演康熙帝等，給觀眾留下深刻印象。

劉松仁近年被拍到明顯消瘦，右手右腳疑似無力、行動不動，走路得靠拐杖，右手食指、小拇指也沒辦法正常彎曲，疑似中風症狀，但他沒有正面回應，對此，經紀人澄清他是因為摔傷所以才會行走不便。