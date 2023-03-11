Netflix推出的韓國影集《黑暗榮耀》，總共16集、分成上下兩部上線，昨（10日）大結局上線後立刻造成熱烈討論；其中有一幕由車珠英飾演的空姐崔惠程出現裸露戲，嚇到許多觀眾，大多數人認為根本沒必要，還痛批「看了不太舒服」。

車珠英飾演的空姐崔惠程是霸凌5人幫之一，劇中她胸大無腦的形象深植人心，沒想到昨日上線的第2部中，有一場崔惠程與朴涎鎮（林知衍飾）對峙的戲，她竟突然脫掉上衣，鏡頭直接拍下她上空身材，露出胸前兩點；火辣鏡頭讓觀眾都嚇壞，儘管知道此劇是18禁，但如此大尺度畫面也引起網友論戰。

大多數網友依劇情表示，崔惠程沒有必要脫光衣服，就算脫光衣服可以拍裸背鏡頭就好，沒有必要播出上空畫面，痛批「崔惠程裸戲大可不必」、「太多了吧，根本欺負女演員」、「很心疼惠程，就這樣被看光光」、「不用露到這種地步啊，看了不舒服」；不過，有不少人認為《黑暗榮耀》本來就是18禁，有裸露畫面沒什麼大不了。

影集《黑暗榮耀》在2022年12月30日於Netflix播出後，不到一個星期的時間就掀起超高討論度，而該劇把16集分成上下兩部，第2部已在台灣時間3月10日下午4點上線，大結局曝光成為各大網路論壇熱門話題。