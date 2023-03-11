大陸央視新聞11日報導，大陸外交部發言人就沙烏地和伊朗北京對話，介紹此次對話的背景、具體情況和成果。強調中國大陸在中東地區沒有任何私利，尊重中東國家主人翁地位，反對在中東搞地緣政治競爭，無意也不會去填補所謂「真空」或搞排他小圈子。並將繼續為實現中東和平安寧貢獻中方智慧，提出中方建議，發揮中方負責任大國作用。

發言人稱，為回應中國大陸國家主席習近平關於中方支持沙烏地同伊朗發展睦鄰友好關係的積極倡議，3月6日至10日，沙烏地國務大臣兼國家安全顧問艾班和伊朗最高國家安全會議祕書沙姆哈尼分別率兩國代表團在北京舉行對話。中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅分別同沙伊雙方會談，並主持對話開、閉幕式。

中沙伊三方達成協定，並發表聯合聲明。沙伊雙方表示願恪守《聯合國憲章》宗旨和原則，通過對話和外交方式解決雙方分歧，尊重各國主權，不干涉別國內政。沙伊同意恢復外交關係，開展各領域合作。三方願盡一切努力，加強國際地區和平與安全。沙伊讚賞並感謝中方承辦和支援此次對話並推動其取得成功。中方期待沙伊雙方加強溝通對話，願繼續為此發揮積極和建設性作用。

發言人稱，在各方共同努力下，此次沙伊在北京的對話取得重大成果。沙伊雙方明確了改善關係的路線圖和時間表，為雙方後續合作打下堅實基礎，翻開沙伊關係新的一頁。沙伊開展對話並達成協定，為地區國家通過對話協商化解矛盾分歧、實現睦鄰友好樹立了典範，有利於地區國家擺脫外部干涉，把前途命運掌握在自己手裡。沙伊雙方再次強調恪守《聯合國憲章》宗旨和原則及不干涉內政等國際關係基本準則，順應時代發展潮流。中方對此表示高度讚賞和祝賀。

發言人強調，中方在中東地區沒有任何私利，尊重中東國家主人翁地位，反對在中東搞地緣政治競爭，無意也不會去填補所謂「真空」或搞排他小圈子。中方始終認為中東的未來應當掌握在中東國家手中，始終支持中東人民獨立自主探索發展道路，支持中東國家通過對話協商化解分歧，共同促進地區長治久安。中方願做中東安全穩定的促進者、發展繁榮的合作者、團結自強的推動者。中方將繼續為實現中東和平安寧貢獻中方智慧，提出中方建議，發揮中方負責任大國作用。