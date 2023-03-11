安迪瑟克斯大方分享詮釋惡角的心得。（Netflix提供）

58歲英國演員安迪瑟克斯（Andy Serkis）在Netflix電影《路德探長：落日之殤》飾演連環殺人魔「大衛羅比」，近日接受台媒視訊聯訪時，他形容該角色是「我演過的反派中最卑鄙！」甚至比他在漫威《復仇者聯盟2：奧創紀元》、《黑豹》中的軍火商「尤里西斯克勞」還壞，但他不忘替自己以動態捕捉演出的《魔戒》中「咕嚕」平反，「我不認為咕嚕是個反派，因為他要面對的實在是太多了，就一直被大家誤解！」

除了上述的角色外，安迪瑟克斯還在《星際大戰》系列第7、8集中扮演大反派第一軍團最高領導人「史諾克」，他大方分享詮釋惡角的心得，最重要的一點就是必須找到自己與該角色的連結，「這樣你才能讓他感覺像個人，而不光只是邪惡」，他認為單純的邪惡不夠真實，表演也會變得很無趣，接著提到這次飾演的「大衛羅比」更像是反映社會的明鏡，「他有個使命，想要打倒『約翰路德』這些他認為是偽君子的人，且我們都太習慣使用科技了，尤其是AI和Deepfake技術，導致大家活在那麼多的假象中，我想要透過這個角色告訴大家『我們都得為我們賦予科技多少權力而負起責任』。」

安迪瑟克斯（右）在片中與伊卓瑞斯艾巴有多場的對手戲。（Netflix提供）

片中他不斷被伊卓瑞斯艾巴（Idris Elba）飾演的「路德探長」追殺，有多場的對手戲，安迪大讚對方，「我很喜歡跟他一起工作，伊卓瑞斯是一位優秀的演員，他非常了解這個角色，畢竟在過去的10年裡一直扮演他。」2人私下也會聊到音樂和慈善工作，「我們有很多關於未來合作的話題，希望除了演員身分外，也能在其他領域切磋一下。」另外，被問及自己扮演的多個經典角色中，誰最適合與「大衛羅比」並肩作戰，安迪笑回「咕嚕」應該在體力上就輸了，「史諾克」可能有機會，「雖然有點虛弱，但他可以使用其他能力」，最後選了「尤里西斯」，認為他最強悍，「他的身體最健康，還可以使用超音波手臂，而且你給錢的話，他一定會好好完成任務。」