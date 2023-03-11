民進黨提出「誠信條款」，不建議現任議員參與本次立委選舉。國民黨則點名民進黨18位現任立委全都是「議員帶職參選」，呼籲民進黨不要「雙重標準」。台灣民意基金會董事長游盈隆表示，世界棒球經典賽台義之戰，讓他聯想到政黨競爭。

游盈隆11日在臉書貼文表示，2023世界棒球經典賽，台灣擊敗強敵義大利，讓全國球迷非常振奮。令他聯想起南投立委補選，民進黨蔡培慧贏國民黨林明溱，讓民進黨意外提前走出死蔭的幽谷。兩者有異曲同工之妙。

游盈隆點出，賴清德1月18日正式入主民進黨中央以來，積極快速處理蔡英文時代遺留下來、為人所詬病的學倫、黑金和沒收初選等三大難題，說到做到，努力重建人民對民進黨的信心與信任。到目前為止，賴清德的所作所為可圈可點，對症下藥，不畏懼英派反彈，讓誤入歧途的民進黨回歸正途，展現他強烈守護民進黨政權的決心和意志。

游盈隆更指出，南投立委補選後，民進黨中執會通過「不建議現任議員參與本次立委選舉」，就是所謂的「誠信條款」。國民黨則在臉書發文強烈抨擊民進黨的「誠信條款」。

游盈隆認為，國內政黨競爭有如兄弟爬山，各自努力。但國民黨好像禁不起民進黨「誠信條款」的刺激，甚至輾壓，對國民黨而言絕非好預兆。他認為，侯友宜參選2024總統大選早已箭在弦上，並不會就此偃旗息鼓，仗還是會打下去的。2024總統與立委大選已悄悄開打，未來一年肯定好戲壞戲都有，「得民者昌，失民者亡」是不變的定律。