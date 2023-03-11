Netflix復仇劇《黑暗榮耀》第二季近日8集全數上線，主角宋慧喬向霸凌者展開復仇的緊張故事情節，掀起全台追劇熱潮，包括網紅潔哥(李秉潔)也不例外，而她也想起被小學老師用高跟鞋踩腳，造成內心很大的陰影，即使已過了20多年依然記憶猶新。

潔哥表示老師畢業典禮時要求大家背靠椅背坐著，但她的身高較為矮小，雙腳一定會懸空，結果老師經過時，竟用高跟鞋踩她的腳背警告：「腳不能離地」，讓潔哥非常委屈直喊：「我做錯什麼呢？」甚至討厭老師到在一個本子用紅筆寫滿對方的名字，詛咒老師早點死。

前幾天潔哥參加同學會，剛好聊到此件往事，有同學提議打電話找老師，結果輾轉聯絡到對方之後，老師卻忘記所有人的名字，還提到她已年近80，每天都出門散步，讓潔哥內心很不平：「她以前這樣對待我們這種家境不好的同學，憑什麼退休後還可以過這麼愜意的生活」，直言當時的陰影太大，現在仍記得老師的惡行。

但潔哥最終仍只能放下，並引用蔡康永的名言說道：「算了不代表原諒這個人，而是選擇不計較」，隨後在留言區不改幽默本性寫下：「畢竟如果現在報仇，打快80歲的老人，聖母網友只會說我小心眼愛計較啦」，而她也在網友提議考取看護證照「照顧」年邁老師，爆笑回覆：「這是一個秒招欸。」似乎呼應《黑暗榮耀》中，宋慧喬考上正式老師，並要脅童年霸凌者女兒在自己手中的復仇情節。