世界棒球經典賽WBC在台中進行分組預賽，中華健兒的表現牽動球迷的心，南山高中男籃隊10日晚間也一起欣賞了中華隊迎戰義大利隊的比賽，讓葉惟捷對於比賽氛圍印象深刻。

「世界棒球經典賽那個大家一起加油、大聲吶喊的氛圍真的太扯了！」葉惟捷笑著說：「真的感受到運動風氣熱絡的美好。」

對於看到中華隊努力走出首戰不敵巴拿馬，為力拚晉級而戰的努力，葉惟捷補充：「真的有看有差，好像也受到一些鼓舞，覺得打球沒有一定誰贏誰輸，總是打了才知道。」再被問到今天和松山高中的4強賽打完也會再看一下棒球賽嗎？葉惟捷務實回應：「應該要先看冠軍賽對手光復的比賽影片好好準備才是。」

葉惟捷在與松山高中的4強賽上半場只靠罰球拿到1分，但下半場「復活」，投進4記三分球、補上18分，全場19分、7籃板，獲選為單場MVP，賽後還不清楚自己分數的他說：「其實沒有特別在意個人分數，我只在意團隊分差。上半場隊友手感比我燙，下半場我得分倒也不是覺得該我跳出來了，而是照教練戰術指示去打，我出現空擋、手感也有，就盡力把握住。」南山教頭楊宜峰則說：「球隊下半場三分球發揮較好，是團隊合作成果，出現了好的投籃空擋，球員可以有更好、更穩定的出手機會，把握度就高。」

連續3季打冠軍賽的南山高中，過去兩季都屈居亞軍，也連續第2年和光復高中爭冠，對於冠軍賽，葉惟捷表示：「就不留遺憾、專注球場。」

南山高中葉惟捷（右）奮力封阻松山高中林現惟的出手。（陳怡誠攝）