桃園市長張善政上任積極推動各項政策，博得各界稱讚。而近日根據《KEYPO大數據系統》的數據指出，張善政在六都市長的網路好感度，以1.44拿下冠軍。因此就有臉書粉專分享了該份數據，直呼「張善政不同於過去民進黨花大錢搞宣傳的方式，擇善固執，桃園繼續善好」，許多網友看完後紛紛直呼「實至名歸」，引發討論。

臉書粉專《政客爽》今（11）日就表示，「桃園謙虛哥張善政網路好感度奪冠！」同時更拿出了《KEYPO大數據系統》2月20日至3月6日的數據表示，「不同於過去民進黨花大錢搞宣傳的方式，張善政在桃園默默做事只在上任兩個月內完成多項政見、剷除過去桃園酬庸文化，他的努力慢慢被很多人發現」。

而從該份數據中也可以看到，張善政的網路好感度以1.44勝過陳其邁的1.14，後面依序分別為黃偉哲0.68、盧秀燕0.67、侯友宜0.32、蔣萬安0.22，而張善政任內目前多項政見達成，有「代理教師全年聘期」、「免費營養午餐」、「助學金」、「癌症免費篩檢」等，甚至砍桃捷3副總，剷除政治酬庸文化。臉書粉專《政客爽》最後也直呼「擇善固執，桃園繼續善好」。

許多網友看完後紛紛震驚留言表示「桃園真的賺到了，選到一個認真做事，不噴口水的市長」、「科技人的思維，回復早期台灣經濟起飛的風格，加油！」、「政治家和政客的差別」、「實至名歸」、「這才是實實在在啊！」、「真正做事的人不怕不發光」、「暖男真強」。