台南市消防局11日晚間7點43分接獲110轉報，鹽水區新麗華鹽水廠對面停車場有一名年約30歲男子在車內舉槍自戕，消防人員到場，男子意識模糊、但有生命徵象，子彈疑似從左前額打入，經止血包紮，送往柳營奇美醫院急救，警方已在現場拉起封鎖線偵查案發原因。

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