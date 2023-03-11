白色情人節即將到來，新北市政府即起舉行為期2天的「彩色情人節-2023新北HUG市集」活動，集結全台32攤特色商品、DIY手作體驗、超夯拍貼機，還有萬眾矚目的公主抱親吻比賽，在激戰20分鐘後，由來自樹林區的情侶陳先生和林小姐撐到最後，順利抱走1萬元獎金，創造難忘的甜蜜回憶。

新北市經發局今明兩天在板橋府中廣場舉辦情人節市集，活動首日就湧現人潮。市長侯友宜表示，「府中雙城」計畫是市府的重要政策，改造板橋古城區與新城區1公里空間，當中最後一塊拼圖－府中廣場自今年2月正式啟用，剛好搭配WBC經典賽及白色情人節，吸引大批年輕族群前來，成功為府中商圈店家增加曝光度。

此次活動特別設計「公主抱親親」競賽，邀請情侶大曬恩愛，不但考驗參賽者體力及耐力極限，過程還需嘴對嘴親吻，贏者就能把萬元獎金當作情人節禮物帶回家；活動現場除街頭藝人演出、文創、美食、塔羅占卜諮詢外，還有超夯拍貼機，用影像留下浪漫回憶。

經發局補充，緊接著4月份的「黑色情人節」也會在府中廣場登場，歡迎單身者身穿黑色上衣，參加聯誼活動、求紅線，順利找到另一半。