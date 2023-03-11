2023世界世界棒球經典賽A組預賽，中華隊今（11日）晚對上荷蘭隊，張育成2局下火力全開，打出滿貫全壘打，一舉拿下4分，以5：1領先荷蘭。這段亮眼表現被官方PO到推特，許多國外球迷大讚張是「另一個紅襪傳奇」。

中華隊首局雖一度形勢大好但無功而返，不過2局下王柏融率先敲安上壘，之後2次四死球迎來滿壘，先是由林立敲安以1：1追平荷蘭，接著滿壘局面，張育成敲出滿貫砲驚豔全場，擴大比數至5：1領先荷蘭。

YU CHANG GRAND SLAM! pic.twitter.com/I2pvJ9o99l — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 11, 2023

張育成的精彩表現被經典賽官方放上推特，影片獲得熱烈討論，底下外國球迷刷一排台灣國旗，紛紛喊著「Team Taiwan」、「另一個紅襪傳奇」。甚至有球迷喊出他過去待過的球隊「光芒傳奇」、「守護者傳奇」。

除了外國球迷，底下也有不少台灣球迷朝聖「台灣英雄」、「就是爽啦」，並雙一排敬禮手勢，有趣的是，許多外國球迷也跟著台灣球迷刷起敬禮手勢。