近日黑幫不停在各縣市酒店辦理春酒，辣妹助場、跑車進場，行徑囂張到令全台警界戒備。近日高雄市鼓山分局接到消息，竹聯幫南部成員將在鼓山區某知名宴會餐廳席開百桌以上，且還不停追加桌數，警方聽聞後便擴大餐廳周邊路檢，並堅持維護餐廳的企業形象，利用軟硬兼具的方式讓餐廳退掉訂單。

近日幫派份子高調舉辦春酒，引發民眾議論，為遏止囂張行徑，全國各警察機關除強勢臨檢幫派經營圍事或依附營生場所外，並規畫大掃蕩勤務，宣誓打擊黑道幫派決心，同時也請大型飲宴餐廳業者共同承擔社會責任，落實自主管理，並配合警方執法，共維治安與消費民眾安全。

近日高雄市鼓山分局接到消息，竹聯幫南部成員將在鼓山區某知名宴會餐廳席開百桌以上，且還不停追加桌數，警方聽聞後便擴大餐廳周邊路檢。（高市鼓山分局提供）

近日高雄市鼓山分局接到消息，竹聯幫南部成員將在鼓山區某知名宴會餐廳席開百桌以上，且還不停追加桌數，警方聽聞後便擴大餐廳周邊路檢。（高市鼓山分局提供）

近日高雄市鼓山分局接到消息，竹聯幫南部成員將在鼓山區某知名宴會餐廳席開百桌以上，且還不停追加桌數，警方聽聞後便擴大餐廳周邊路檢。（高市鼓山分局提供）

而竹聯幫南部區域成員原本選在高雄鼓山區知名的宴會餐廳舉辦春酒，且訂單突破百桌，後續還不停追加桌數，鼓山分局聽聞後，採取「高強度、高密度」執行閉鎖式擴大臨檢掃蕩，並同時在聽聞的宴會場所周邊設置路檢點，過濾來往人車、抄登備查，以「硬方式」來遏止幫派份子聚合、炫耀的機會。

而餐廳部分警方則以「軟方式」勸說餐廳必須維持企業形象，與警方站在同一陣線，一起承擔社會責任，並配合政府淨化治安的決心，這種軟硬兼施的雙面方式下，嚇得餐廳急退這筆「大訂單」。

「警方永遠和餐廳站在同一陣線」，高雄市鼓山分局長陳奕良表示，公權力不容挑釁，對於引發社會治安不良觀感的乖張行徑，警方執法絕不手軟，絕對採取強力作為加以遏止，展現政府有能力、有決心維護治安。