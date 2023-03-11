桃園市長張善政今穿上「1號」台灣隊球衣，在市府前廣場與桃園球迷一起為台灣隊加油。(蔡依珍攝)

經典賽對陣荷蘭張育成轟出滿貫砲，桃直播趴全體球迷齊做「這動作」。

敬禮，張育成我愛你！「2023 WBC世界棒球經典賽」台灣隊今晚迎戰荷蘭隊，桃園市政府在府前廣場直播台荷大戰，現場湧入數百位球迷同歡，擠滿市府前廣場，張育成2局下敲出滿貫砲，全場球迷嗨翻，在桃園市長張善政帶領下，一起起立敬禮致敬。

桃園市長張善政今穿上「1號」台灣隊球衣，在市府前廣場與桃園球迷一起為台灣隊加油。(蔡依珍攝)

桃園市長張善政今穿上「1號」台灣隊球衣，在市府前廣場與桃園球迷一起為台灣隊加油，開賽前他也與開南大學棒球隊總教練郭李建夫等人吞下荷蘭鬆餅，場邊也免費放送荷蘭鬆餅，一起應援出招抗荷。

桃園市政府在府前廣場直播台荷大戰，現場湧入數百位球迷同歡，擠滿市府前廣場。(蔡依珍攝)

桃園市政府在府前廣場直播台荷大戰，現場湧入數百位球迷同歡，擠滿市府前廣場。(蔡依珍攝)

桃園市政府在府前廣場直播台荷大戰，現場湧入數百位球迷同歡，擠滿市府前廣場。(蔡依珍攝)

張善政說，昨天看到中華隊後來居上，翻轉義大利，證明中華隊是非常非常有潛力的，大家都對中華隊寄予厚望，希望今天再贏一場，打到能夠去東京參加複賽，一路往下打，拿到冠軍，他強調，桃園是台灣的棒球城市，不能漏氣，一起為中華隊加油。

桃園市政府在府前廣場直播台荷大戰，現場湧入數百位球迷同歡，擠滿市府前廣場。(蔡依珍攝)

被球迷從「二兵」晉升為「國防部長」的台灣隊四棒張育成轟出滿貫砲時，全場球迷嗨翻，幾乎要把市政府的屋頂掀開，張善政和樂天女孩們也在主持人帶領下，模仿張育成的經典動作，與全體球迷一起起立敬禮。

市府說，明天中午12點繼續直播台灣隊與古巴隊之戰，比賽前90分鐘開放入座，活動期間，市府周邊部分交通管制，市府電動巴士乘車處改到屈臣氏前，周邊停車場有府前地下停車場、公有西門停車場、廈門街立體停車場。