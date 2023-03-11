WBC直播派對千人湧入站前廣場，高虹安做這事馬上「滿貫轟」。

WBC世界棒球經典賽中華隊今晚迎戰荷蘭隊，新竹市政府選在新竹火車站站前廣場，舉辦大型直播派對，現場湧入上千位球迷，廣場幾乎無處可站，新竹市長高虹安也到場與味全龍啦啦隊一起跳應援舞，而就在高虹安開心在臉書發文的當下，張育成敲出滿貫全壘打，球迷也拜託市長「多po幾篇好不好」，讓網友笑翻。

新竹市長高虹安今晚穿上中華隊球衣，在新竹火車站前廣場，與新竹各校棒球隊、球迷共同應援，一起為中華隊加油，得分時球迷們也一起高舉雙手吶喊。高虹安說，今晚在超過百年歷史建築的新竹火車站前，搭起WBC直播電視牆，讓新竹市民有如身歷其境，感受比賽現場的激情與亢奮。

高虹安也跟著味全龍啦啦隊「Dragon Beauties小龍女」用充滿魔力的手勢和舞步，帶動現場群眾瘋棒球的氣氛，她說因為盡全力的加油，汗水在現場球迷的身上四散，3月的夜晚，新竹人集了九降風才有的氣力，一定要吹垮荷蘭隊，贏得勝利。

市府今準備的早鳥禮「觀戰特輯」和互動小物也都被秒殺，市府說明，本周日中午12時台灣對戰古巴，賽事開打前半小時開放進場，站前廣場大螢幕也將全程轉播，歡迎熱血的球迷再度來到站前廣場，為中華隊加油。