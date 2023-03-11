金門二膽守備隊陳姓上兵近日穿著救生衣，漂到三膽島附近海域，然而在海上體力不支，最後被中國大陸海警所救。對此，前國安會副秘書長楊永明今（11）日就表示，「現在這裡面有兩大層面的問題，分別是『國軍前線問題』及『溝通問題』，軍方都沒呈現出來，軍方都沒有在講」，引發討論。

楊永明今日在中天節目《張雅婷辣晚報》中指出，「個人因素我覺得比較明顯，不能一下子認定他是逃兵或投共，如果他是投共跟逃兵，第一時間就會出來了，我覺得個人因素真的比較高」，楊永明坦言，現在這裡面有兩大層面的問題，第一個就是「國軍前線的問題」，楊永明認為，「之前馬祖顯現的問題，不是那幾天吃罐頭的問題，而是這幾個月在補給上出現的問題，當新聞一出來，運輸機就送過去了，好快的反應，所以可以解決，為什麼不解決？」

所以楊永明認為，「問題出在管理的層面，今天管理這位士兵的層面上是不是有問題，都沒有人在看他的直屬營隊長官的管理層面，他也會有輔導長啊，他平常怎麼跟輔導長互動，軍方都沒呈現出來，軍方都沒有在講，越不講大家就越猜測怎麼回事」。楊永明更擔憂，「廈門發展的真的非常的漂亮，守在金門大膽、二膽的士兵，看到這樣的情況，加上民進黨政府都還曾表示要放棄金門、馬祖，那在前線駐守的士兵會怎麼看這問題？」

楊永明也提及，「加上不斷出現兩岸衝突，對方軍機一直開始接近我們的中線，似乎無視於外島的存在，那在外島的這些士兵們面對問題的時候，怎麼激勵士氣，怎麼告訴他要為何而戰？所以這些層面都慢慢地顯現出來」，楊永明最後更點出，「第二個是溝通問題，溝通我們也沒有政治溝通，連軍事都沒有了，就連南韓、北韓都有軍事溝通的機制，是有對話的機制，我們連人道溝通都沒有」。