現場空軍救護隊更致贈UH-60空軍黑鷹直升機帽，麥導當場戴上，對當年海鷗載送賴老師下山的過程，表示感謝與敬意。（大麥影像傳播工作室提供）

紀錄片導演麥覺明執導的第2部生態電影《山椒魚來了》，上映第4周全台票房突破800萬。前天（9）山椒魚研究團隊的靈魂人物朱有田教授，為了感謝救難團隊於7年前的奇萊東稜、參與搜救因研究山椒魚而不幸墜崖的賴俊祥博士，特別邀請行政院國家搜救指揮中心孟憲道科長、空軍救護隊政戰處長蕭振元中校與當時在山下協調救援的太魯閣國家公園管處楊模麟處長（現任陽管處處長），及救難隊員們蒞臨電影院，賴俊祥博士的遺孀謝維純女士也帶著2個孩子上台一一致謝，並以深深的鞠躬作為致詞結尾，場面令人動容。

電影上映第4周，仍可在全台戲院看到麥覺明導演跑映前映後的身影，至今已跑超過100場，毅力驚人，麥導分享時也總不忘感謝影片中的研究團隊。當片中賴俊祥博士意外墜崖的片段被提及時，導演感性道：「事情發生時，實在是不忍再繼續拍下去。」後製剪輯時，一直猶豫是否要將此段畫面剪進正片，直到賴師母傳簡訊鼓勵：「這些都是非常珍貴的畫面。能再見到俊祥及他所傾注心力的工作，真的很感動。」同時除了想延續團隊的研究心血外，也是為了讓孩子知悉父親對山椒魚的熱愛與研究貢獻。如今再見到大砲賴俊祥博士以前的同學到場支持，師母感動致謝：「謝謝你們還記得他。」

台灣5種山椒魚的棲地大都位在地形險峻的高山溪源，因此尋找山椒魚的過程難度偏高，危險性也很大，沒想到2016年不幸發生憾事。臺大朱教授與師大賴博士一行人前往太魯閣國家公園的奇萊東稜進行山椒魚研究調查，導演麥覺明的攝影團隊也隨行記錄。事發當下，團隊立即通報國搜中心，之後國搜中心請空軍救護隊嘉義海鷗直升機進行救援，MlT台灣誌外景團隊中的布農嚮導及救難人員於危險的斷崖地形進行搜救，而載運賴博士的海鷗直升機也在飛經磐石草原時，向地面上的研究團隊行禮致敬，希望他們能完成任務。朱教授感慨道：「事情來得太突然，我們那時候太悲傷，來不及和幫助過我們的人說謝謝。」並稱今日好友贊助的包場，是圓了研究團隊的夢。現場空軍救護隊更致贈UH-60空軍黑鷹直升機帽，麥導當場戴上，對當年海鷗載送賴老師下山的過程，表示感謝與敬意。

百年前，台灣最早發現山椒魚的地點就在南投縣，《山椒魚來了》影片中許多鏡頭也是取自南投縣，近日麥導團隊回到「南投戲院」分享，除了獲得「明星級」的待遇外，來自南投縣信義鄉的《MIT台灣誌》布農嚮導群也現身力挺。《山椒魚來了》全台熱映中，校園好評不斷，本周六、日再開放學生優惠場，讓更多學生能一窺高山精靈的真實樣貌。