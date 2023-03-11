2011年3月發生東日本大地震和福島核事故後，到11日滿12周年。各地的遺屬等在地震發生時刻下午2點46分默哀。在以岩手、宮城、福島3縣為主的災區，舉行了追悼儀式，發誓將胸懷悲傷傳承經歷，「守護未來的生命」。據共同社報導，也有因年事已高而面臨艱難選擇，將今年的「十三回忌」作為最後一次儀式的遺屬會。「十三回忌」是在亡故12周年忌日之際舉行的法事。

日本首相岸田文雄出席了福島縣主辦的追悼儀式，稱「將為福島的全面重建和再生、東北的重建全力以赴」。基礎設施建設雖接近尾聲，但災害公營住宅中「孤獨死」人數的增加等災區困難持續。預計今年還將啟動核電廠處理水的排放入海作業。

311大地震造成約2.2萬人遇難，是日本戰後最嚴重的自然災害。儘管基礎設施建設取得進展，但受福島核事故等影響，全國約有3.1萬人至今過著疏散在外的生活。

據共同社報導，在岩手縣陸前高田市的普門寺，排列著遺屬等親手製作的石像。從北海道惠庭市前來的小野寺素子（當時29歲）的父母說：「我們來了。」素子是家中二女兒，在陸前高田市的高中工作時遭遇海嘯而失蹤。這對父母撫摸著寄託哀思而雕刻的石像。

宮城縣東松島市野蒜地區有超過500人遇難。在住持秋山清道（當時49歲）遇難的長音寺，繼任住持的其弟公純（55歲）舉行了「十三回忌」法事。

福島縣雙葉町去年夏季部分區域終於能夠居住。事故發生時在町內高中教書的鈴木史郎（60歲）表示：「這12年很長。」他為擔任講述者，造訪了該町的「東日本大地震和原子能災害傳承館」。

2011年3月11日下午2點46分，發生了震源位於三陸近海的芮氏規模9.0巨大地震。據日本警察廳統計，截至今年2月底，全國共死亡15900人、失蹤2523人。據復興廳透露，截至去年3月底，疏散期間因疲勞等導致的相關死亡人數達到3789人。