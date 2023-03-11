民進黨中執會日前通過「誠信條款」，遭國民黨強烈批判；台灣民意基金會董事長游盈隆認為，國民黨好像禁不起民進黨「誠信條款」的刺激，甚至碾壓，對國民黨而言絕非好預兆。

游盈隆今在臉書指出，2023世界棒球經典賽，昨晚台灣和義大利之戰，最後台灣隊以11：7擊敗強敵義大利，一掃日前差點被巴拿馬提前結束比賽的鬱悶之情。這讓他聯想起一個禮拜前的南投立委補選，蔡培慧氣走林明溱，讓民進黨意外提前走出死蔭的幽谷。兩者有異曲同工之妙。

他說，南投立委補選過後，民進黨快馬加鞭通過『2024總統與立委初選與提名時間表』，兌現賴清德恢復初選重建黨內民主的承諾，另一方面，中執會通過「不建議現任議員參與本次立委選舉」，所謂「誠信條款」，回歸古典民主「社會契約論」，有重拾過去「四年條款」的味道，一新國人耳目。

他說，賴清德1月18日正式入主黨中央以來，積極快速處理蔡英文時代遺留下來、為人所詬病的學倫、黑金和沒收初選等三大難題，一點都不含糊，一點都不拖泥帶水，說到做到，具體回應社會期待，努力重建人民對民進黨的信心與信任。

他認為，到目前為止，賴清德的所作所為可圈可點，對症下藥，不畏懼英派反彈，讓誤入歧途的民進黨回歸正途，展現他強烈的守護民進黨政權的決心和意志。

他說，對民進黨的「誠信條款」，國民黨昨天罕見大反彈，臉書發文強烈抨擊。抨擊有沒有道理？「我覺得沒道理，基本上亂批一通，氣勝於理」。

他指出，民進黨新人新政，深感黨內過去若干年選舉參與的亂象，有意漸次回歸黨1990年代「四年條款」的正軌，重建優良選舉參與秩序，回歸古典民主的社會契約論，是值得稱讚的壯舉，國民黨卻氣急敗壞，飛象過河，語無倫次。

他說，更何況，國內政黨競爭有如兄弟爬山，各自努力，但國民黨好像禁不起民進黨「誠信條款」的刺激，甚至碾壓，對國民黨而言絕非好預兆。侯友宜參選2024總統大選早已箭在弦上，被民進黨將一軍或吃個豆腐，眼一擠，脖一縮，不會就偃旗息鼓，仗還是會打下去的。

他表示，2024總統與立委大選已悄悄開打，未來一年肯定好戲壞戲都有，「得民者昌，失民者亡」是不變的定律。