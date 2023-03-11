近日因為世界棒球經典賽開打，掀起全台棒球熱潮，連「玖壹壹」成員春風，也親自到球場觀賽，替中華隊加油，他也拿起手機拍攝起現場狀況，還錄製林襄、Yuri等啦啦隊熱舞畫面，沒想到他對著林襄猛拍的舉動，讓一旁女助理都看不下去，狂嗆：「好噁心」，對此，春風所屬公司也回應了。

春風10日現身台中洲際棒球場，觀看中華隊對戰強敵義大利的比賽，而他也在社群PO出現場狀況，只見他先是對著「經典女孩」成員Yuri拍攝，並擺出隔空手抓的動作，被身旁助理嗆：「不要再拉了，超噁的」。

之後他又把鏡頭轉向林襄，他也成功獲得林襄比愛心互動，讓他相當開心，未料助理又虧他「好噁心」，隨後他將鏡頭轉向女助理笑稱是「天堂地獄」，中華隊贏球時，他還用手繞住女助理脖子、用拳頭蹭頭，寫下「爽啦」，看得出2人之間的好交情。

春風和女助理的互動引起熱議。（圖／取自春風IG）

春風是男團「玖壹壹」成員。（圖／本報系資料照）

而春風的舉動，也引起外界熱議，據《鏡週刊》報導，所屬經紀公司混血兒娛樂回應，「這支影片當下是在啦啦隊給禮物 ，拍攝接收禮物的影片」，此外，公司也表示，春風和女助理很麻吉，平時互動就常打打鬧鬧，「相信有看過影片的人，應該都能夠了解他們彼此總是互嗆對方」。