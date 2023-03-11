66歲陳美鳳縱橫演藝圈40多年，無論是身材或外貌均保養得宜，被粉絲譽為「全台最美歐巴桑」，近日陳美鳳飛往澳門旅遊，曬出跟有「嘻哈始祖」之稱的民謠歌手劉福助街頭同框照，即使對方已經82歲，精神、氣色依然很好，心態也很年輕，讓陳美鳳猛誇：「他是我們的指標。」

陳美鳳10日在貼文大讚劉福助：「我心目中的小劉哥，他從年輕到現在個性樂觀風趣隨和，配合度超高的，保養也超好的」，並提及看劉福助跟助理走在一起的背影，「年紀差不多，看起來很勇」，讓她敬佩道：「他是我們的指標，不管到幾歲心態保持年輕，少些抱怨就多些開心。」

陳美鳳大讚劉福助外表凍齡、心態年輕。(圖/陳美鳳 FB)

陳美鳳也曬出在橋邊跟劉福助的合照，可見戴著黑框眼鏡的陳美鳳，露出一抹迷人微笑，而站她左側的劉福助則穿藍色襯衫配上牛仔褲跟小白鞋，減齡打扮非常吸睛，讓網友看到後直喊：「福哥依然年輕貌」、「難忘小時候我阿爸車上的劉大哥的安童哥，好聽」、「時常保持一顆年輕的心及正面的觀念，笑容滿面非常重要」、「小劉哥，80幾歲了身體真的很健康哦！」

劉福助過去以一首《安童哥買菜》走紅，將深具地方特色的俗諺融入歌曲，多次獲得金曲獎肯定，還因跨足綜藝領域，獲得金鐘獎的殊榮，近年久未露面的他，甚至在第29屆金曲獎頒獎典禮演出，與熊仔、葛西瓦、麻吉弟弟、葛仲珊等人，共組「台灣早就有嘻哈」主題，讓網友們看得拍案叫絕。