直擊張育成美國打擊訓練全紀錄！

昨(10)日WBC2023世界棒球經典賽，中華隊迎戰義大利隊時，6局下半「國防部長」張育成一棒2分砲將原本落後2分的比數馬上追平，而今(11)日中華隊出戰2連勝的荷蘭隊，張育成在二局下半滿壘的情況下，轟出一支「滿貫全壘打」，不僅讓球迷，或是在其他地方觀看的民眾都熱血沸騰起來，尖叫聲不斷。

現任美國波士頓紅襪隊的旅美球員張育成，在美國打擊訓練的影片也曝光，前職棒選手有「傳說中跑最快」，業界稱「如豹一般的『豹子腿-方昶詠』」，轉作YouTuber他日前也前往美國，一窺張育成在美國自主練習的基地。

從影片中的介紹可見，方昶詠首先提到幫張育成自主訓練的教練，培養過非常多的美國大聯盟選手，且這個訓練場擁有「HitTrax」的科學化訓練儀器，可以透過影像的輔助，調整選手的打擊姿態。

張育成在作完熱身之後，便作了「T座」的練習，由於T座打擊練習有各個角度，因此，在張育成打完美一顆球後，可以透過影像分析的輔助，去發現並調整自身的缺點；方昶詠也訪問張育成接受教練調整了什麼地方，張育成則表示，「手要低一點，手肘要高一點」，張育成也提到，之前因為手太高「揮棒時肩膀會往內且用身體去帶」，而教練希望「手低肩膀往前就好」，並利用下半身的力量去打，讓後手的手肘打開「去夾那顆球」，並且保持身體平行不要去帶那顆球，肩膀不要往內旋轉，保持面對投手。

張育成也表示，之前打擊時前面的肩膀會旋轉，導致球會看不到，要擊球時肩膀會先開掉，因此，內角球會打不好，但現在經過調整之後，變得越來越好。

方昶詠也提到，張育成不只一項「T座」訓練，還有用「拋的」打擊訓練俗稱「T」，且一樣打完之後，透過影像的分析，看哪部分的揮擊需要做調整；最後方昶詠則說，透過「HitTrax」的科學化訓練儀器，以及影像的分析，可以幫助張育成修正內角球的揮擊姿勢，方昶詠也說美式教練的的作風「鼓勵代替責備」，要講缺點前先講優點，是給選手心裡最健全的一個方式。