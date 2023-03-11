63歲英國女星艾瑪湯普遜（Emma Thompson）是史上唯一獲得奧斯卡金像獎最佳編劇獎的奧斯卡影后，才華洋溢的優雅氣質深植人心，主演新片《高潮速成班》（Good Luck to You Leo Grande），幽默又寫實的演出精湛詮釋複雜的女性情慾，自去年日舞影展首映以來好評如潮，在知名影評網站「爛番茄」上更有93％高分評價。

電影中，艾瑪湯普森寬衣解帶拍攝床戲令觀眾大吃一驚。她大方分享拍攝過程，整部片只花了19天拍攝，除了與男演員達里爾麥柯馬克（Daryl McCormack）脫光光彩排習慣彼此裸體之外，最重要的是拍攝順序，她笑說：「這個劇本有許多精采的對話，有時候甚至長達十幾頁，我們一開始會用長鏡頭拍2人一來一往的對話，非常激烈也非常累人，最後幾天才拍激情戲，床戲不用講話，而是靠動作和眼神，所以最後的床戲對我來說就簡直就像聖誕假期，輕鬆開心得像在放假一樣。」

預告中，艾瑪湯普遜飾演的退休教師「南西」，在守寡2年後決定聘請性工作者小鮮肉「里奧」，彌補30年來在婚姻中缺乏的性滿足，她大膽承認床事不順「我從來沒有過高潮」，卻又在小鮮肉跟她玩起師生play時害羞地直喊停。艾瑪湯普遜說：「我40歲時接到的劇本都非常無聊，全都是家庭主婦的角色，沒想到60歲開始，有趣的故事一個接一個，其中很多是來自女性創作者，我在最好的時機遇見南西這個角色，如果再年輕一點，我根本無法勝任。」

電影即將在3月15日獨家於CATCHPLAY＋影音平台上架。