有市民曬出與陳其邁的合照直說「邁邁我愛你」，合照中可見，陳其邁高舉鄭成功肖像海報，希望鄭成功能夠幫助擊退荷蘭。（柯宗緯翻攝）

中華隊今（11）日晚間在經典賽中迎戰荷蘭隊，目前以8：2，暫時領先。甫從日本出訪歸國的高雄市長陳其邁今晚也相當熱血，特地飛奔到苓雅運動中心與上百球迷觀賽，打趣的是，陳其邁還手持鄭成功肖像海報，與粉絲集氣象徵要力克荷蘭。

「太熱血！經典賽，台灣領先荷蘭中！」陳其邁今在臉書表示，昨晚在日本關注台灣隊賽況，今天剛回台灣，立刻到苓雅運動中心，和大家一起為台灣隊加油，目前8：2，2局下張育成擊出滿貫砲後，台灣持續擴大領先，戰況超級精彩。

陳其邁今高舉白、藍色的加油棒力挺中華隊，也有市民曬出與陳其邁的合照直說「邁邁我愛你」，合照中可見，陳其邁高舉鄭成功肖像海報，希望鄭成功能夠幫助擊退荷蘭。

高市運動發展局3月10日起至12日一連3天舉辦「2023WBC世界棒球經典賽-高雄直播派對」，現場架設300吋LED大螢幕播放賽事。陳其邁也歡迎大家到苓雅運動中心現場，為台灣隊加油吶喊！他也特別提醒，不要帶鼓、瓦斯汽笛和哨子。