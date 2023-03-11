蔡政府以廢核執行「淨零碳排」政策，核二廠將在3月中除役，外界擔憂春夏恐爆發缺電危機，而中研院院士李遠哲日前也指出，「2050年零排碳是不可能的」，因此也有民眾在討論，現在對民進黨2024定於一尊的副總統賴清德若是未來當選，是否會恢復核能發電。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉11日就表示，「賴清德不可能恢復核電，絕對不敢」，引發討論。

吳子嘉11日在網路節目《董事長開講》中，對於賴清德未來是否有可能恢復核能發電，他強調，「賴清德不可能恢復核電，絕對不敢，而且民進黨的電力政策到目前為止還是混亂，因為民進黨在黨綱裡面對核電還是排斥，不可能」。

針對台灣近年核電廠相繼除役，政府追求廢核的同時，難尋能源替代方案，因而持續使用火力發電。英國利物浦大學教授Maulik Patel日前指出，台灣與英國都是島國，天然資源有限，如想發展再生能源，得投入更多經費興建風力發電、太陽能光電等儲電設備，但再生能源發電型態是即發即用，且供電不穩、容量不足，無法作為大量供電使用，台灣企圖以此發展「淨零碳排」政策，極度不恰當。