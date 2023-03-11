企業18年甲級男女排球聯賽的男子組季後賽事，11日由排名第一的連莊對戰排名第四的桃園台產，連莊以25比14、25比22與25比21，直落三將桃園台產拿下，更締造12連勝的佳績。

第一局連莊維持例行賽冠軍之姿，憑藉超穩定的發揮，加上桃園台產在此局失誤偏多，連莊迅速收下第一局。

第二局桃園台產加足炮火，連莊憑藉宋柏霆和劉鴻杰的兩顆Ace球，徹底攻破桃園台產心臟，雖桃園台產局中兩度戰成平手，但關鍵時刻發球失誤，錯失良機，拱手讓出第二局勝利。

第三局桃園台產李尼希米先馳得點，連莊宋柏霆在二號位攻擊做出回應，雙方僵持不下，桃園台產曾祥銘和甘茂宏漂亮的雙人攔網，以防守帶動進攻，此時連莊布萊恩已殺紅眼，暴力強扣奪回優勢，接著桃園台產李尼希米與連莊布萊恩雙方展開互轟秀，雖桃園台產陳政錡死命攔網追分，仍不敵連莊布萊恩與宋柏霆接連的強勁攻勢，由連莊收下勝利果實。