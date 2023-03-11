台灣地狹人稠，汽機車數量極多，卻有許多駕駛不遵守規則，讓馬路亂象更為混亂。日前就有一名屁孩機車騎士，蛇行亂鑽還不打方向燈，相當囂張，卻沒想到僅過不到幾個路口，就遭到「制裁」，下場讓網友直呼爽。

YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」今天貼出一段行車紀錄器，只見車水馬龍的路上，突然出現一輛機車瘋狂加速，超速行駛，甚至開始蛇行鑽車，全程都不打方向燈，視規則為無物。

正當紀錄器車主在停等紅綠燈時又碰上這台機車，仔細一看才發現，原來這個屁孩用長尾夾，把自己的車牌號碼末位數字遮住，這才明白屁孩敢如此囂張原因。果不其然，綠燈之後，屁孩又再度猛催油門揚長而去。

紀錄器車主大罵「又是一隻遮牌猴子，敢違規不敢繳罰單，當其他人都白癡？可惜附近沒有警察」，話音未落，違規機車在下個路口偷吃步，闖紅燈到待轉格竟巧遇警察，當場被攔下，遭員警掀開遮蔽物，開出罰單。

網友們看到也都喊爽：「看完就跟棒球贏義大利一樣，心情整個好了起來」、「應該要給這位阿sir加獎金」、「認真覺得遮牌車要當吳肇車處理，他們才會怕」、「真想看猴子怎麼跟警察辯解」、「真的是爽啊」、「通體舒暢」、「建議原PO再把前面影片拿去檢舉，加罰一波」。

但也有人直言：「這樣才罰2400到4800，比起其他違規便宜多了，難怪大家都要遮牌」、「車牌遮蔽物只有警察能移除也太瞎」、「這種要檢舉很難，叫警察來難上加難，路過警察要看到難上加難上加難，所以才一堆人敢遮，他算衰的了」。